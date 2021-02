Aparecen pescadores reportados como extraviados el pasado 12 de enero

Luego de naufragar 15 días en alta mar, los tres pescadores que zarparon de la playa Hamacas, hacía mar abierto abordo de la embarcación “GENESARET”, el pasado 12 de Enero, aparecieron con vida a 190 millas de Puerto Ángel, Oaxaca.

Fue un pescador de la cooperativa que se ubica ese puerto, quien encontró naufragando a Dolores Rodriguez Herrera, Víctor Manuel Martínez Trujillo y Martín Huastitlán Sánchez abordo de su embarcación con el motor descompuesto y estaban débiles debido a la falta de alimento y agua.

Antonio Rodríguez Nava, quien es familiar de Dolores Rodríguez , Capitan y dueño de la embarcación “GENESARET”, relató vía telefónica que el pescador los encontró entre las 12:00 o 13:00 horas a 190 millas de Puerto Ángel, Oaxaca y de inmediato les brindo el auxilio y los traslado a la capitanía de Puerto.

Desde el 12 de Enero, los pescadores zarparon de la playa Las Hamacas con dirección a Tecpan de Galeana, pero al tercer día se descompuso el motor y a partir del día 15 de Enero empezaron a Naufragar

Explicó Rodríguez Nava, que los pescadores no pudieron llamar porque en la distancia donde estaban, a 20 millas náuticas, no hay señal y no pudieron pedir auxilio.

En Capitanía de Puerto Ángel, Oaxaca, una doctora les puso de inmediato suero debido a que presentaban un fuerte cuadro dr deshidratación y tenían mucha hambre por lo que se les dio de comer.

“Se van a venir hasta mañana (martes) porque gobernación estatal nos ayudará a traerlo porque se tienen que traer la embarcación ..Están en Capitanía, no están graves, están deshidratados y con mucha hambre”.

Los pescadores sobrevivieron con los pocos vivieres que llevaron y estuvieron comiendo pescado crudo que cazaban, pero no tenían agua

Los tres pescadores presuntamente habían programado regresar el domingo 17 de Enero.