Apagones y daños inconforman a usuarios de CFE

El aumento del costo de la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), generó inconformidad entre los usuarios quienes cuestionaron el deficiente servicio de la llamada “empresa de clase mundial” por los constantes apagones que han provocado daños en electrodomésticos y equipos de cómputo.

El incrementó a la tarifa del servicio eléctrico doméstico se dio a parir del mes de febrero de 2 y 6 el kilowhatt, lo que se traduce a que si antes se pagaba en 80.42 el bimestre ahora será de 80.87 pesos, este será un aumento del 7.1 % anual.

Jovana, una usuaria afectada, comentó que en meses pasados hubo varios apagones en su colonia en un solo día, hecho que dañó su refrigerador, y para que la CFE pudiera hacerse responsable de reparar el daño debía cumplir ciertos requisitos como el recibo de la compra del electrodoméstico, reporte del apagón por algún vecino de la colonia, entre otros que complicaron se efectuara el pago.

Detalló que la compostura le salió en más de 3 mil pesos, aunando a la pérdida de las carnes y lácteos que tenía refrigerados.

Añadió que por más de un año su medidor presenta serios problemas debido a que cuando se va la luz en la zona, regresa a todas las viviendas, menos a la de ella, situación que reportó al 071, “acudieron a hacer la revisión y diagnosticaron problemas en el medidor, el cual se comprometieron a cambiarlo por uno nuevo en otra visita, cosa que hasta la fecha no han realizado”.

Mario Mesino, otro usuario, refirió que los cobros por parte de la CFE en Acapulco son excesivos y abusivos “en mi casa no tenemos aire acondicionado, constantemente apagamos las luces que no utilizamos y mi recibo de luz me llega más de mil pesos”.

Los medidores son antiguos y presentan fallas. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Abundó que fue a la Profeco a presentar queja por ello, sin embargo, pese a que enviaron a personal de la CFE a revisar si había alguna fuga de energía, concluyeron en que supuestamente es energía que ellos utilizan.

Este aumento del costo de las tarifas domésticas se registró de acuerdo a la inflación y según la Comisión Federal de Electricidad es el primer aumento significativo desde hace seis años, es decir desde 2017.

Dicho incremento podría llegar a afectar los bolsillos de las personas ya que va de acuerdo al consumo de cada vivienda o negocio, dependiendo qué consumo tengan, básico, intermedio o excedente.

Cabe mencionar que en diciembre de este mismo año 2023, se estima otro ajuste y superará el peso, al cotizarse en 1.011 pesos por kilowatt por mes.