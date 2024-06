Anuncia la Comunidad LGBT el Desfile Inclusivo 2024

Se realizará el próximo domingo 23 de junio por la zona turística el Desfile Inclusivo “Juntos por la Igualdad” en el marco del Día internacional del Orgullo LGBT conmemorado este día 28 de junio, donde se coronará al rey de la Prensa Rosa y la Reyna del evento.

En conferencia de prensa, Christian Aguirre mejor conocido como “Pin Pon” informó que la caminata partirá a las 5:30 de la tarde, de la zona de la Condesa con dirección al parque de la Reina y lamentó que en este siglo aún hay familias que no aceptan a un hijo que sea de la comunidad lésbico gay.

“En esta época que estamos viviendo pues ya somos más vistos, ya ahorita ya nos visibilizamos en muchas formas y muchos ejes, pero todavía no faltan esas personas que están todavía ahí y que no nos aceptan, familias que no aceptan a un hijo, a un sobrino, a un tío o a un hermano", refirió.

El representante de la diversidad sexual invitó a toda la sociedad a participar en ese desfile el cual dijo que será de diversión, colores quienes además con sus mejores prendas y maquillajes recorrerán la avenida Costera Miguel Alemán.

Asimismo mencionó el día viernes 21 de junio serán coronados el rey de la Prensa Rosa Eduardo Flores, la Reyna del evento Rous Castañeda y también se coronará a Valeria Conde por más de 40 años desenvolviéndose en el show travesti.