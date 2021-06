Ante aumento de violencia en Acapulco taxis colectivos dejan de circular a las 11 de la noche

La espiral de violencia que se respira en el puerto de Acapulco, provocó que los taxis colectivos dejen de circular a partir de las 11:00 de la noche, afectando las rutas Colosio, Coloso, Renacimiento, Zapata, Real Hacienda, San Agustín y la Jardín.

Dirigentes de diversas organizaciones de transportistas confirmaron que, la inseguridad los ha obligado a suspender el servicio nocturno, pues no solo quedan a merced de los grupos delincuenciales, sino que ya no es negocio, debido a que tampoco hay pasaje. Policiaca Localizan a mujer asesinada a balazos en Hogar Moderno

El presidente de la organización de Transportistas Unidos del Estado de Guerrero (TUDEG), Ulises Juárez Basilio, explicó que, a partir de las 10 y 11 de la noche, suspenden el servicio en varias rutas, porqué no solo es peligroso trabajar el turno de la noche sino que tampoco les conviene dar vueltas sin llevar pasaje.

Aseguró que no solo de su organización paran, también hay otros grupos de transportistas que optan por dejar de cubrir las rutas, principalmente las del área suburbana porque no hay garantías de no ser víctimas de la violencia.

Otro de los líderes, del sitio 27 de octubre, Jorge Díaz Perdomo, coincidió que el turno nocturno ya no es redituable, porque las personas han dejado de salir por las noches por el grave problema de inseguridad que afecta al puerto de Acapulco.

En su caso, aprovechan el turno matutino que empieza a las 5:00 de la mañana y paran a las 10:00 de la noche, que es cuando mayor demanda de pasaje existe, porque la mayoría de los usuarios van a sus centros de trabajo y por la tarde regresan.

Circular durante la media noche, no solo los expone a ser asaltados o asesinados, sino que no saquen ni lo de la cuenta, "entonces mejor paramos y así ni nos exponemos ni perdemos dinero", apuntó.