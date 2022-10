Ante apatía de alcaldesa, transportistas paralizarán Acapulco este miércoles

Ante la apatía de la presidenta municipal Abelina López Rodríguez de cumplir con el pago del adeudo que tiene con los piperos por concepto de distribución de agua a las colonias, la Alianza Mexicana de Transportistas, A.C. (AMOTAC) no dará marcha atrás a su protesta programada para este 2 de noviembre.

Así lo confirmó el delegado de AMOTAC en Guerrero, Agustín González Álvarez, quien explicó que esta movilización es pacífica y el punto de concentración será en el bulevar Vicente Guerrero, en punto de las 8:00 de la mañana y saldrán en caravana con dirección al edificio Oviedo.

Ahí haremos un alto momentáneo y continuaremos por la costera Miguel Alemán, en las oficinas de SICT se dará una conferencia de prensa, enseguida seguiremos hasta la Base Naval y retornaremos para llegar a la glorieta de La Diana, donde haremos un plantón, señaló el líder transportista.

Además, en Chilpancingo otro grupo de concesionarios de transporte de carga y maquinaría pesada, también van a movilizarse en apoyo a su protesta, pero harán otras peticiones al gobierno federal y al estado, debido a la falta de interés de atender la problemática que padece el transporte de carga, turismo y pasaje, precisó González Álvarez.

En lo que respecta a su movilización, lamentó que la alcaldesa López Rodríguez, haya faltado a su palabra y que los haya dejado plantados, cuando les aseguró que saldaría el adeudo con los piperos por concepto de distribución de agua a las colonias, pero por el contrario, también los sacó de este programa y los dejo sin empleo.

Afirmó que esperaba que cuando anunció que AMOTAC iba a movilizarse los llamaría para enmendar su error, pero con decepción esto no pasó y no les dejan otra alternativa que tomar las calles, porque está visto que el diálogo y los acuerdos no son parte de este gobierno de la Cuarta Transformación.