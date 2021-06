Anestesióloga acusada de narcotráfico pide a Federación analizar bien su caso

La defensa Jurídica de Marisa Brito, médico cirujano y especialista en anestesiología que labora en hospitales públicos y privados en el municipio de Iguala, Guerrero y que es acusada por el delito de posesión con finalidad de venta de narcóticos, llamó a la Fiscalía General de la República y al gobierno federal a no criminalizar el acto médico, el cuál es un problema de salud pública.

En conferencia de prensa, el director general del despacho Blindaje Médico Jurídico, Antonio Juárez Navarro acompañado de la doctora Marisa Brito pidió que el caso de la anestesióloga se trate con la objetividad que merece respecto a sensibilizar y no hacer medicina defensiva donde el médico ya no quieran poner un peso de su bolsa y ya no quiera trabajar si no se le da recurso y sólo vea morir a la gente. Estado No entregan beca a 888 menores por falta de recursos en Chilpancingo

“Entonces la criminalización del acto médico es un problema de salud pública que puede acabar con la vida de muchas gentes y hacemos un llamado a sensibilizar Y a que el caso a la doctora se trate con especial atención, no que se aplique la ley de manera diferente debe de ser igual para todos pero sí se tomen en cuenta los principios y objetivos de la exacta aplicación de la ley de acuerdo a la razón de legislar", precisó

La doctora Marisa Brito, médico cirujano y especialista en anestesiología en el municipio de Iguala, recordó que cuando Guerrero estaban en Semáforo Rojo se dio una escasez de medicamento y más en los meses de Enero, Febrero y Marzo por lo que a través vía internet compro Fentanilo, que es un anestésico fuerte que se utiliza para intervenir quirúrgicamente y más potente porque es un opioides.

Dijo que la compra la hizo con su dinero, invirtió 8 mil pesos para seis ampollas y atenderá pacientes y salvar vidas que necesitaban ser intervenidos quirúrgicamente de manera urgente , pero nunca le llegó y se quedó en el estado de San Luis Potosí.

"El medicamento no llegó ni a mis manos, el medicamento le retuvieron en San Luis Potosí y el medicamento está ahí", dijo la anestesióloga.

Comentó la doctora, quién también trabaja en el IMSS de Iguala, que ante la escasez de medicamento aveces tenían que darle el listado s los familiares para que ayudaran a conseguir la medicina que se requería pues no contaban en ese momento con la infraestructura necesaria y salvar ese tipo de pacientes con Covid-19.

A su vez, su representante jurídico, Juárez Navarro dijo que la acusada ahora es ella y también el que vende el medicamento, pero el que vende no a comparecido todavía.

“La doctora pago 8 mil pesos por de 6 ampollas no estamos hablando de que compró una tonelada era para ver si podía salvar algunas vidas en medio de una pandemia”.

En ese sentido, comentó el representante jurídico que la doctora entró en una página oficial de anestesiólogo donde ingresas con tu cédula profesional y ahí estaba ese proveedor dónde están las federaciones mexicanas de anestesióloga y que ha proveído de esto y más de medicamento a más médicos y por ese medio lo contacto.

El abogado comento no se adquirió en un mercado negro el medicamento y la fiscalía a través de un análisis que se encuentra en la carpeta de investigación, revela que si era fentanilo y no era una sustancia alterada, pero nunca llegó a sus manos de la anestesióloga.

Dijo el abogado que aquí la confusión es porque lo compró en internet el medicamento, cuando todos los días se utiliza al realizar cirugías.

El representante jurídico, Antonio Juárez Navarro consideró aberrante la situación de que se acuse a una doctora por delitos contra la salud en medio de una pandemia y cuando Guerrero en esa ocasión estaba en Semáforo Rojo.

Comentó que la doctora cumplió con un deber al comprar un medicamento para tratar de salvar vidas.

Comentó que esté opioides sólo lo aplican los médicos que tienen cédula como la doctora de médico cirujano y aparte de anestesiología y en Iguala sólo hay cinco especialistas en la materia.