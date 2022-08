Anarquía, causa de accidentes en la avenida Escénica

A pesar de ser considerada como una de las principales avenidas turísticas que comunica a la zona Dorada con la Diamante de Acapulco, la avenida Escénica donde habitan miles de familias acapulqueñas de un alto nivel económico, es una de las vialidades donde existe una total anarquía en cuanto a la circulación de vehículos particulares, del servicio público y camiones de carga como pipas que transportan combustible, volteos y autobuses.

De acuerdo a información publicada por El Sol de Acapulco, desde el año 2018 la avenida Escénica o también llamada Clemente Mejía, ha registrado un sinfín de accidentes automovilísticos que han provocado la muerte de varias personas, así como de lesionados a consecuencia del mal estado en el que se encuentra la vialidad, y a la falta de cumplimiento de lo que marca el reglamento de tránsito.

Entre éstos, los niveles de velocidad que están marcados debido a la complejidad de la vialidad para los vehículos particulares, del servicio público, además de los horarios en los que se permite la circulación para pesadas unidades como las pipas que transportan miles de litros de combustible como diesel y gasolina a las instalaciones de Pemex ubicadas a la altura de la zona de Icacos.

Del 2018 a 2022, sobre la Avenida Escénica la cual fue remodelada con una gran inversión económica en la pasada administración del gobierno del estado, se han registrado alrededor de diez accidentes automovilísticos de los cuales por lo menos cinco de estos, han sido ocasionados por conductores de pipas que transportan combustible a las instalaciones de PEMEX.

Según los permisos otorgados por la dirección de Movilidad y Transportes del municipio, la circulación por la avenida Escénica donde el mediodía de este lunes una pipa cargada con miles de litros de diésel, explotara a la altura de la entrada del fraccionamiento Pichilingue luego de impactarse contra un muro de contención, es después de las 11:00 de la noche a las 5 o 6 de la mañana debido a que en este lapso de tiempo disminuye de manera considerable el paso de carros particulares y del servicios público.

Las pipas circulan a cualquier hora del día./ Foto: Abraham Cortés | El Sol de Acapulco

En abril del 2018, una persona resultó herida luego que una pipa de Pemex, se impactara con un vehículo tipo Pointer a la altura del fraccionamiento Pichilingue, mientras que, en diciembre de este mismo año, cinco pasajeros entre estas dos mujeres que se transportaban a bordo de un taxi colectivo que cayó a un barranco de la avenida Escénica a consecuencia de una persecución a balazos entre presuntos integrantes de grupos delictivos, perdieran la vida.

En abril del 2019 un año después, un choque entre una pipa y una camioneta a la altura de las instalaciones de Pemex, ocasionó que dos jóvenes de 16 y 17 años de edad, perdieron la vida y uno más resultó lesionado de gravedad.

Local Explota pipa de combustible en la Escénica

El 14 de septiembre del 2020, nuevamente una pipa cargada con miles de litros de gas de la empresa SIMSA, se impactó de frente contra un vehículo particular sobre el puente elevado que se ubica a la altura de la entrada del Cumbres de Llano Largo, paso vehicular al que tampoco está permitida la circulación de camiones pesados, en este percance una mujer quedó prensada al interior de la unidad automotriz.

Este accidente, del que a la fecha la empresa SIMSA, no se hace responsable de los daños provocados a la propietaria del vehículo particular, ocasionó varias movilizaciones por parte de familiares y amigos de la lesionada quienes exigieron la reparación de los daños y la indemnización para la lesionada, por este accidente, el ex secretario de Seguridad Pública estatal en el pasado gobierno, David Portillo Menchaca, restringió cuatro días después de los hechos la circulación de vehículos pesados doblemente articulados.