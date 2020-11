Analiza municipio sanciones para quien incumpla medidas

La presidenta de Acapulco Adela Román Ocampo, afirmó que ya se estudia el tipo de sanción que se impondrá en la ciudad para quienes no acaten las nuevas medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19 que dio a conocer el gobierno del estado.

Lo anterior luego que el gobierno del estado, diera a conocer las nuevas medidas para prevenir mas contagios de Covid-19 en la entidad.

"Vamos a platicar con los compañeros ediles, quedaron en discutir en comisiones las medidas a tomar en cuanto a las sanciones que se pudieran hacer, porque también también sería injusto castigar si el traslado en vehículo es por cuestión de trabajo", expresó la primera edil de la ciudad.

Román Ocampo, precisos que su gobierno, ha actuado en contra de negocios donde no se cumple con las medidas sanitarias, "hemos cerrado infinidad de Bares, bueno ustedes se enteraron por medio de la prensa, y eso ayúdenme a difundirlo un bar donde la gente estaba sin nada y con candados en las puertas, dos fiestas con más de 350 chamacos y chamacas en esas fiestas".

Desde hace tres semanas me reuní con los compañeros ediles y platicamos de muchas alternativas para poder obligar a la gente.

El presidente de México, ha estado muy claro en qué no hay que reprimir a la gente, en que no se entre en toque de queda, y seamos muy responsable con los derechos humanos, pero lamentablemente hay gente que no entiende y que en su impertinencia está contagiando a los demás.