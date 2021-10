AMLO pide a Sedatu atender a damnificados de Cantaluna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó al titular de la Sedatu, Román Meyer, que atienda a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre de la Unidad Habitacional Cantaluna de Acapulco, donde más de 800 departamentos sufrieron daños.

Durante el evento denominado "Reapertura del Parque Papagayo", López Obrador ofreció su respaldo y apoyo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y a la presidenta de Acapulco, Abelina López y ahí recordó que se está beneficiando a 166 mil 375 personas, entre mujeres y hombres de este municipio turístico con un programa del Bienestar.

Dijo que se va a seguir ayudando a las colonias populares y señaló que durante su llegada al Parque Papagayo se encontró con un grupo de habitantes de la Unidad Habitacional Cantaluna, que se ubica en la zona Poniente del puerto, que fueron afectadas sus viviendas por el sismo del 7 de septiembre.

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se cuide mucho al momento de autorizar la construcción de viviendas, para acabar con el mal manejo de todo lo que tiene que ver con el uso del suelo porque a veces se dan permiso de construir en barrancas, o en zonas donde no se debe.

“A veces se autorizan que se hagan nuevas unidades habitacionales o desarrollos inmobiliarios donde no hay servicios, no hay drenaje no hay agua y no se puede seguir con esa política y en la colonia Cantaluna, me dicen que los departamentos no tienen mucho tiempo o sea que son relativamente nuevos y lo que sucedió es que no están bien construidos”, señaló.

López Obrador, dijo que hay que cuidar que cuando se entreguen los permisos de construcción se cumplan con las normas mínimas y se comprometió ayudar a los afectados por el sismo del 7 de septiembre que sufrieron daños en sus viviendas en la Unidad Habitacional Cantaluna.

“Vamos a ayudar a los afectados porque ni modo que las familias se queden sin hogar y estoy pidiendo al arquitecto Román Mayer que ya se haga cargo para atender a los colonos y se les dé una respuesta”.

El presidente de México también abordó el tema de los damnificados de Cantaluna durante la supervisión de los trabajos de la carretera La Venta-Bajos del Ejido de 21 km, y señaló que una empresa constructora engaño y defraudó a trabajadores que obtuvieron crédito Infonavit para pagar su vivienda.

Dijo que a varias empresas que construyeron unidades habitacionales en Acapulco ni siquiera tienen sus permisos de construcción, pero debido a la corrupción que imperaba en el sexenio anterior se les permitió hacer estas viviendas hace tres o cinco años y con el sismo se fracturaron.

Señaló que de acuerdo a lo que le manifestaron los damnificados de Cantaluna, el propietario de esta constructora se dice muy influyente y no quiere responder sino al contrario presentó denuncia en contra de los afectados.

“Ya vamos a poner cartas en el asunto, ya le pedí al secretario de Desarrollo Urbano, Roman Meyer, para que atienda a la gente y se resuelva el problema para que todos los colonos tengan sus departamentos y la empresa constructora tiene que hacerse cargo, tiene que responder porque sí afectó Acapulco el sismo, aquí fue el epicentro del último temblor”.

López Obrador, señaló que a pesar de que aquí en Acapulco fue el epicentro del sismo, otras viviendas o departamentos de la zona Diamante de Acapulco no les pasó nada, sólo se caen las casas de los trabajadores que son defraudados por estas inmobiliarias debido a la corrupción que imperaba en el mal gobierno.

Insistió que eso no debe de seguir existiendo y por eso se va a ayudar a los damnificados del sismo del 7 de septiembre de esta unidad habitacional que se vieron afectados.

Por otra parte, dijo que se está renovando y ampliando la cuarta sección del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, y que forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en el área de la fábrica de armas.

Dijo que había planes de presidencia de vender ese terreno donde ha habían hecho los avalúos y estaba estimado en 20 mil millones de pesos, cuál es una extensión de 100 hectáreas y en la zona más exclusiva de la Ciudad de México, que es Santa Fe.

“Cuando llegamos nosotros dijimos no se va a vender y de manera corta fuimos cuestionados del por qué íbamos a dejar de obtener esos 20 mil millones de pesos, porque se quería hacer otro Santa Fe y que es un negocio parecido como el que se quería hacer al realizar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México”, precisó.