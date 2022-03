Amenazan restauranteros con dejar de pagar licencias

Más de 500 empresarios de la industria restaurantera de Acapulco, amenazaron con realizar una huelga de pagos de licencias de funcionamiento, debido al aumento que el actual gobierno pretende hacerle al costo de estos permisos durante este 2022.

El presidente de la asociación de restauranteros de Caleta y Caletilla, José Luis Laredo Vargas, dijo que luego de la afectación económica que ha generado la pandemia del Covid-19 por dos años, es imposible poder cubrir el costo de las licencias de funcionamiento en un costo mayor al que se tenía el año pasado.

“Los restauranteros no están en condiciones de pagar en un costo mayor las licencias de funcionamiento de este año, somos más de 500 empresarios que no vamos a pagar este año, ni el año próximo si las autoridades, no consideran mantenerlas en lo mismo del año pasado que fueron entre cuatro mil, cinco mil y hasta en seis mil pesos considerando la magnitud del negocio y el giro de este”, expresó el también empresario de la zona Tradicional de Acapulco.

Lee también: Mantiene Acapulco rezago en pago de licencias

Una huelga de pagos de licencias de funcionamiento por parte de los restauranteros, podría provocar que el ayuntamiento, deje de percibir más de diez millones de pesos, considerado todos los negocios ubicados en la zona de Caleta, Caletilla, Pie de la Cuesta, Bonfil, Barra Vieja, la zona de Puerto Marqués, así como los ubicados en la parte de la Costera Miguel Alemán donde también se ha mostrado un rechazo contundente a la pretensión del aumento en las licencias para este 2022.

Laredo Vargas, añadió que, por parte de los empresarios, si se tiene un interés de pagar desde el pasado mes de enero, pero bajo el mismo costo que se pagó el año pasado, y agrego que no van a permitir un abuso de un aumento en el precio de las licencias para los restauranteros porque esto sería demasiado elevado.

Dijo que sería un golpe más que estría dándole el gobierno, a la mala economía en la que se encuentra todo el sector empresarial de Acapulco por la pandemia del Covid-19, un aumento en el precio de las licencias de funcionamiento para los más de 500 restauranteros.

Detalló que hay conocimiento que el aumento en más de un cien por ciento en el costo de las licencias, no solo se pretende hacer a los restauranteros, sino a todos los sectores dedicados al comercio en Acapulco.