Ambulantes piden los dejen trabajar afuera del panteón capitalino

Vendedores de flores que se encuentran instalados en la puerta del panteón central de Chilpancingo, pidieron a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez apoyo para que sean respetados sus espacios que han utilizado de manera ordenada y pacífica durante más de 30 años, ello porque actualmente un comerciante que tiene florerías en el mercado busca invadirles sus espacios.

La señora Oliva Marino García, explicó que desde hace 30 años se ha dedicado a vender afuera del panteón, inicialmente trajo verduras desde su ciudad natal Tixtla, sin embargo, mucha gente le dijo que en este sitio lo que se requiere son flores y no la verdura, por eso empezó por traer cempasúchil y terciopelo que ella misma sembraba y cosechaba en esa ciudad, con el tiempo empezó a comercializar gladiolas, margaritas rosas y todo tipo de flores naturales.

“Los últimos dos años han sido muy complicados, nos cerraron el panteón y no hemos tenido ventas, el año pasado en la temporada de flores nos endeudamos porque compramos mucho que no se vendió y lo tuvimos que pagar y del gobierno no hemos tenido ni siquiera un apoyo”, Indicó la mujer.

Por el contrario están siendo perjudicados pues desde el gobierno de Mario Moreno se insertó a un comerciante de nombre Servando, quien presumió ser compadre del entonces alcalde, sin que sea algo que se pueda comprobar, pero se le permitió ponerse sólo los fines de semana, pero con la complacencia del gobierno de Antonio Gaspar en los últimos meses se empezó a colocar todos los días.

Los comerciantes esperan buena venta de flores. / Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Es una competencia desleal, porque el señor tiene su florería en el mercado, y aquí viene sólo por envidias y por avaricia, ya que en el mercado las ventas no se han detenido, allá compran todos las flores para todos los velorios y nosotros sólo vendemos con quienes vienen a visitar las tumbas pero como en los últimos meses el panteón ha estado cerrado la venta ha sido muy pero muy mala.

“Nosotros hoy le pedimos a la presidenta que el cambio que ha dicho que habrá se vea empezando a poner orden en este sitio y que se respete el padrón de vendedores ambulantes que se tiene desde hace muchos años”.

Finalmente indicó que aún se mantiene la incertidumbre de si permanecerá abierto el panteón durante los días de fieles difuntos o van a volver a cerrarlo, pro eso no se puede aventurar a comprar flores como lo hizo el año pasado que aún debe.

“Estamos esperando el anuncio formal que hagan las autoridades, porque si bien ahorita ha estado abierto no sabemos como se vaya a poner para el mero día”.