Ambientalistas rechazan la obra de remodelación en La Quebrada

Integrantes del Frente de Rescate del Acapulco Tradicional (FRAT), rechazaron la obra de remodelación que realiza la Sedatu desde el parque de la Reina al zona de la Quebrada y Sinfonía del Mar.

Dulce María Gómez Velasco, presidenta del FRAT, dijo que hay irregularidades en estos trabajos desde la instalación de las luminarias, hasta la rehabilitación de las áreas verdes y las jardineras con plantas que no son aptas para el puerto.

Gómez Velazco, dijo que las luminarias que están colocando de una manera saturada, tienen una altura de tres metros y con una luz muy tenue que no va a garantizar una iluminación extensa que dé seguridad a los visitantes.

“Acapulco requiere de todo el apoyo del gobierno federal, pero desafortunadamente cuando vienen los proyectos de obra, y no estos no son funcionables y perjudican a los acapulqueños, no tienen un estudio con el que se conozca lo que se requiere realmente para mejorar la situación del municipio”, aseguró.

Dijo que el proyecto de iluminación que están realizando en la zona del Acapulco Tradicional, está saturado de estos bastones y provocan una contaminación visual.

La presidenta del FRAT, añadió que además este proyecto de remodelación de imagen en la zona Tradicional, no está hecho dentro de lo que se requiere, ya que la Sedatu esta imponiendo la colocación de los bastones de luminarias sobre la desaparición de otros atractivos turísticos como las velarías en La Quebrada y Sinfonía del Mar.