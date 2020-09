Ambientalistas exigen transparencia en gastos de remodelación del Parque Papagayo

Ambientalistas defensores del parque Papagayo, lamentaron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no ha rendido cuentas del monto de inversión gastado en la remodelación de la primera parte del llamado "pulmón verde de Acapulco".

En conferencia de prensa, los integrantes del Frente de Defensa, reiteraron que continuarán exigiendo cuentas a las autoridades que llevan a cabo la intervención en el espacio público, debido a que en el Senado de la República ya se voto a favor de que no se privatice el lugar, por lo que como ciudadanos están facultados a pedir cuentas de las obras. Local Participará Reglamentos y Espectáculos en operativos a giros rojos en fin de semana

El integrante del bloque, Arturo Guerrero Caballero, resaltó que la Sedatu no ha dado información sobre la construcción del cercado perimetral del parque, mismo que forma parte de la primera etapa de remodelación.

"Nosotros vamos estar al pendiente, vamos a estar atentos del desarrollo que se este dando en el parque, dese el material que sea local, desde todo lo que tenga que ver con donde se van a hacer las canchas porque no vamos a permitir que ellos hagan lo que ellos quieran; por ejemplo ahorita tenemos pendiente el informe de la Federación de Sedatu, no nos han entregado cuanto costó la barda, no nos han entregado que arreglaron allá arriba, entonces por eso nosotros como ambientalistas estamos haciendo las cosas bien", dijo.

Agregó que la mayoría de los ejemplares de flora del espacio están enfermos, por lo que algunos se deben derribar y sustituir, además de que se tiene que buscar las causas de las enfermedades para erradicar el problema de raíz, destacando que no permitirán que se talen árboles de manera innecesaria, situación que no ha ocurrido hasta el momento.

Por otra parte, los inconformes puntualizaron que su lucha y supervisión no tiene tintes políticos ni de tipo económico, aseverando que su única intensión es que el pueblo de Acapulco continúe teniendo un espacio público digno y no privatizado.