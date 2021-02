Amas de casa hacen “milagros” con mil pesos a la semana

Las amas de casa se dicen engañadas, y más cuando anuncian las autoridades gubernamentales, de que nada va subir de precio, sin embargo ellas que diario tiene que comprar productos de la canasta básica para preparar la comida, dicen que tienen que hacer milagros para alimentar a la familia con mil pesos a la semana.

Ese es el caso de la señora Leticia Carmona, quien es ama de casa y una vez a la semana es trabajadora doméstica donde le pagan 300 pesos el día.

Entre lo que ella gana y lo poco que le da su esposo, quien es mecánico, invierte mil pesos a la semana para comprar pollo, carne, huevo y productos como jitomate, cebolla, chiles, papá y que es lo más básico para preparar sus alimentos.

Dice que el pollo ya subió y le cuesta 150, un casillero de huevo lo compra 58 pesos, le alcanza solo para comprar 60 pesos de carne.

Mientras que el kilo de cebolla lo compra en 15 pesos, el jitomate lo encuentra en 30 pesos el kilo y hasta en 18 pesos el kilo de chiles.

Doña Leticia, nos da estos precios, que la mañana de este martes encontró en el mercado.

Comentó que a veces tiene que recorrer varios locales hasta encontrar mejores ofertas de estos productos de la canasta básica.

“El pollo ya subió y carne no me alcanza para comprar un kilo que está en 150 pesos, según dijeron que no iban a subir las cosas y todo está subiendo, todo está caro, tengo que hacer milagros para poder comprar para comer en la semana”, precisó.

La señora Margarita Gallardo, es otra ama de casa, que dice que todo subió hasta el gas, las tortillas y lo poco que le da su esposo, que son 800 pesos a la semana, tienen que “estirarlo” y comer cinco personas que viven en casa.

Eso sin contar la despensa qué hay que comprar en el supermercado para hacer la limpieza.

Comentó que ahora no todos los días se puede dar el lujo de comer carne y pollo por lo caro que está y en cuaresma todo sube de precio.