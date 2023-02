Amagan padres con protestar por conflictos en Emsad 072

Padres de familia de alumnos del plantel 071 del sistema de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), protestaron en las oficinas centrales de este subsistema educativo para demandar a los directivos, hacer una revisión del estado en que se encuentra la donación del terreno que ocupa el plantel porque particulares se están apropiando de una parte.

Paola Rodríguez Jaimes, quien funge como presidenta de la asociación de padre de familia, estableció que además de la regularización del terreno se demanda que se garantice que los maestros que asisten a dar clases tengan el perfil y preparación suficiente, debido a que se tiene la presunción que algunos no son.

Los quejosos establecieron que como padres de familia tomaron un acuerdo de venir a Chilpancingo a poner del conocimiento a los directivos que en el Emsad 072 que se encuentra establecido en Costa Azul del municipio de Acapulco, se tiene un problema y que se debe de atender, y si no lo hace la autoridad ellos tomarán determinaciones.

“Como el director no se encontraba, se le dejó un documento en su oficina con su secretaria, en él se le avisa que el próximo miércoles los padres de familia se concentrarán en el plantel y no permitirán que ingresen a dar clases personas que no cumplan con el perfil y la preparación de la materia que imparten.

También podrían ir a retirar cercas que vecinos han colocado para tratar de apropiarse del predio que está asignado al plantel, ello a pesar de que no existen escrituras, pero cada quien sabe hasta donde es su propiedad y hay vecinos que se han apropiado de parte de la escuela.

En el plantel, actualmente se atiende a 198 alumnos de nivel bachillerato, y la exigencia es que tengan un espacio digno y maestros preparados.