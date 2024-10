Amagan locatarios del mercado La Dalia bloquear la Costera si no son censados

La fracción de comerciantes y locatarios del mercado de artesanías La Dalila amagan con bloquear el próximo martes 22 de octubre ambos sentidos de la avenida Costera Miguel Alemán frente donde se un ubica su centro de abasto, sino son visitados por servidores de la nación para recibir el apoyo del gobierno federal tras las afectaciones del huracán John.

A través de un comunicado dieron a conocer que son alrededor de 100 familias que se plantarán de manera indefinida en la zona turística si el día lunes no continúa el censo en el mercado, pues en días pasados solo tomaron en consideración a unos cuantos comerciantes.

“Los servidores de la nación acudieron a nuestro mercado en días pasados y solo censaron dos pasillos y unas cuentas personas, dijeron volverían, es la fecha que no regresa, todos nosotros dependemos del turismo directamente y no tenemos como solventar los gastos diarios de nuestras familias al no tener clientes a quien venderles”.

Los inconformes también destacaron que no solo será un bloqueo sino un plantón indefinido hasta lograr se les tome en cuenta en el apoyo que otorga el gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar.

“Esperamos el oportuno acercamiento por parte de nuestras autoridades antes de la fecha mencionada, nos comprometemos con los servidores de la nación se les brinde seguridad y apoyo en caso de que acudan a nuestro mercado, estaremos pendientes de una respuesta favorable” señaló la misiva.

Finalmente lamentaron las molestias que causaran por dicho bloqueo, sin embargo, destacaron estar avisando para que considere la ciudadanía sus tiempos de traslados.