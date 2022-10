Amaga AMOTAC con paralizar Acapulco el 2 de noviembre

Ante el incumplimiento de la presidenta municipal Abelina López Rodríguez de atenderlos y resolver el adeudo que se arrastra con los piperos, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) de Guerrero, paralizará el puerto de Acapulco el 2 de noviembre.

Así lo confirmó el delegado de AMOTAC en Guerrero, Agustín González Álvarez, quien cuestionó que no cumplan con los postulados de la Cuarta Transformación, en el capítulo de no mentir, que es el apartado que la alcaldesa no respeta.

Explicó que esto lo afirma porque hace dos semanas les dio su palabra y de hecho, los convenció de que era una mujer de convicciones, sin embargo, fue una total decepción "nos dejó plantados".

El líder transportista, González Álvarez, refirió que ante esto, acordaron formar un gran frente con otras organizaciones de Transportistas de carga, como la CTM, transporte liviano y de organizaciones sociales, para paralizar el puerto de Acapulco este 2 de noviembre.

Incluso, refirió que contarán con el respaldo de Transportistas de la capital del Estado, que se sumaran a esta movilización, que aclaró, no se trata de bloqueos, son recorridos que se harán a partir de las 8:00 de la mañana en las entradas y salidas de la ciudad, así como de circular por las principales calles y avenidas del puerto.

El mensaje también va para la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pues le piden que se regule el servicio de grúas, porque se han convertido en negocios que asfixian la economía de los transportistas, en virtud que por cada servicio que prestan los costos son sumamente elevados, "esperamos que también nos voltee a ver y nos atienda".