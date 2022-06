Alta incidencia delictiva está en todas las colonias de Acapulco: Sedena

El comandante de la 27 Zona Militar, Federico San Juan Rosales, aseguró que todas las colonias de Acapulco registran una alta incidencia delictiva y que debido a ello se tiene el despliegue de tropas que recorren palmo a palmo todo el municipio

En declaraciones a reporteros durante la destrucción de armas decomisadas en distintos puntos de la entidad, el mando castrense informó que en la jurisdicción se tiene un despliegue importante de tropas militares y se cuenta con el refuerzo de una unidad externa del 90 Batallón de Infantería.

Aseguró que no hay ningún rebrote es la delincuencia que se ha mantenido por muchos años y se sigue combatiendo las organizaciones criminales, “también están trabajando en lo suyo y no se dejan y no es que se haya incrementado sino está a la baja”.

Recordó que el viernes llegaron 200 efectivos más de los que ya se tenían con elementos de la Guarda Nacional para trabajar coordinadamente en el combate a la criminalidad.

Indicó que los tres niveles de gobierno están reforzando la seguridad en colonias que tienen mayor incidencia delictiva, aunque señaló que en todas se requiere de la vigilancia.

En Acapulco se está teniendo un incremento de la seguridad y las estadísticas a nivel nacional Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que van a la baja.

“No se compara cuando iniciamos y cuando se echó a andar la estrategia nacional de seguridad, que es lo que nos ha permitido disminuir y tener un mejor control de cada una de las áreas y hemos recorrido todo el municipio palmo a palmo y sabemos exactamente los lugares y las colonias más difíciles y donde estamos actuando es ahí donde se requiere”, precisó.

El jefe castrense, dijo que se está respondiendo a esa estrategia del gobierno federal para contribuir de manera contundente y lograr bajar los niveles de incidencia delictiva y devolver a la ciudadanía la paz, la tranquilidad que requieren para su desarrollo cotidiano y tenga la certeza de salir a la calle.

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizar recorridos en calles de Acapulco./ Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Recordó que Acapulco al igual que Chilpancingo e Iguala está dentro de los 50 municipios prioritarios y en Zihuatanejo la semana pasada se envió tropas para atender “la emergencia” donde se tuvo buen resultado.

Los 800 elementos distribuidos en Acapulco entre elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizar recorridos en calles a pie, patrullaje permanente día y noche en todo el municipio de Acapulco.

“Estamos en patrullaje permanente día y noche las 24 horas del día en filtros y patrullajes. Tenemos que patrullar todo el municipio”.

El comandante de la 27 Zona Militar, señaló que en Acapulco no se puede decir que una sola colonia tiene alta incidencia delictiva, pues son muchas y todas tiene problemas y es por eso que el despliegue de tropas es en todo el municipio.