Alertas de EU ponen en riesgo promoción en el extranjero

Las alertas emitidas por autoridades de Estados Unidos ponen en riesgo los trabajos de promoción que se han realizado por parte del sector empresarial y gobierno para recuperar el turismo extranjero de países como España, Colombia y de propio Estados Unidos.

“Esta situación empaña todo el trabajo que hemos estado haciendo, yo creo que esta alerta de Estados Unidos ya es un tema federal, por lo que el tratamiento que se le deba de dar a la percepción negativa del país vecino es buscar al gobierno mexicano para que sea éste quien busque quitar esta alerta que pone en riesgo la recuperación del turismo extranjero”, dijo el presidente de AHETA, Alejandro Domínguez Avereyra.

Indicó que con las alertas por cuestiones de inseguridad no sólo se tiene riesgo de no recuperar el turismo extranjero para Acapulco, sino además se podría reducir más el poco turismo que pese a todo aún sigue llegando a este destino de playa procedente de otros países no sólo de Estados Unidos, sino de Sudamérica y Colombia.

Domínguez Avereyra, añadió que es urgente que se tomen medidas de prevención por parte del gobierno federal para contrarrestar las alertas que Estados Unidos emite para no viajar al estado de Guerrero por cuestiones de violencia, porque se da a conocer a nivel mundial.

El presidente de AHETA insistió que la alerta de Estados Unidos es un tema que debe de escalar hasta el gobierno federal, y adelantó que el sector empresarial solicitará a la Federación encabezar las acciones para contrarrestar el problema de mala imagen que estas alertas le dan al destino de playa.

Añadió que son muy constantes las alertas por violencia que emiten las autoridades de Estados Unidos, por lo que sí debe considerar un rescate federal para Acapulco de manera inmediata.