Alcaldesa de Acapulco ve con sospecha los bloqueos en demanda de servicios

La presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez consideró sospechoso el bloqueo de la avenida Costera Miguel Alemán, por más de 5 horas por parte de prestadores de servicios turísticos y ciudadanos de diferentes colinas del puerto que demandaron el suministro de agua potable en sus hogares, pavimentación de calles y otros servicios públicos.

Entrevistada al término de la realización de la Sesión Abierta de Cabildo en la primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Garita opinó “en el imaginario del colectivo de ciudadanos hay algo más y eso queda a la interrogante”.

“Yo, en la mañana me reuní con prestadores de servicios para el tema de los parianes y dicen nos llevan a la fuerza, estamos haciendo obras en Caleta y Caletilla y lo mismo nos dijeron vamos a la fuerza. Estamos haciendo obra en el andador Filipinas, de Condesa, igual nos dicen nos llevaron a la fuerza, camiones de Tres Palos, yo dejo ahí en el imaginario colectivo” señaló.

López Rodríguez reiteró seguir abierta al diálogo, siendo una mujer de diálogo, además de recibir y escuchar “a todo mundo en el sentido de sus demandas y seguiremos en esa ruta”.

La primera autoridad recordó que recibió a Acapulco colapsado con problemas estructurales y en dónde ella habasumido con mucha responsabilidad cada una de las necesidades.

“Vamos avanzando decir que todo está resuelto sería engañarme, en cada colonia he hecho acciones, hay detalles que hay seguir haciendo, se ha hecho frente a la construcción de escuelas aunque no me toca, hay que continuar”, concluyó.

Asimismo refirió los problemas estructurales que se tienen con el suministro de agua potable donde se hace una importante inversión de 136 millones de pesos, es para que el vital líquido llegue a los hogares. Obra que por más de 50 años nadie le había dado mantenimiento.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública municipal, Eduardo Bailleres Mendoza respondió ante la pregunta de que los ciudadanos demandaban el retiro de los manifestantes con la fuerza pública puntualizó que es un derecho que tienen como ciudadanos.

“Al respeto no podemos desde la secretaría de seguridad pública enviar personal antimotines porque eso genera confrontación y esa no es la línea, ni la política. Todo mundo tiene derecho a la libre expresión, como les comentó la alcaldesa son otros dos trasfondos de ese tipo de movimientos. Yo estoy seguro que toda la gente que ha mencionado que fueron llevados, saben que desde el gobierno municipal no se les ha fallado, no podemos caer en ese tipo de provocación”, aseguró.