Alcaldesa de Acapulco niega la renuncia del secretario general

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, reveló que el secretario general del ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor, no le ha presentado su renuncia para separarse al cargo, el cual calificó este trascendido como un “rumor”.

“Yo hasta hoy no tengo la renuncia conmigo. Entonces, es un rumor, porque en este momento no me han presentado dicha renuncia”, aclaró este viernes en declaraciones a reporteros, luego de firmar un convenio de colaboración con la Secretaría de la Mujer Guerrero.

Lea también: Alcaldesa de Acapulco cambia funcionarios en su gabinete

Indicó que el funcionario municipal continúa al frente de sus funciones en la secretaría, y reiteró que Ayala Villaseñor, debe presentarle su renuncia.

Local Ayuntamiento nos obliga a firmar renuncia, afirman despedidos

Este miércoles, El Sol de Acapulco dio a conocer la renuncia de José Juan Ayala Villaseñor como secretario general del ayuntamiento, la cual presentó con carácter irrevocable, aunque el mismo, reveló su salida de la actual administración.

En otros temas, se le preguntó sobre el avance de la ciclovía en Ciudad de Renacimiento, esto como parte, en la atención de las dos alertas de género que tiene la ciudad, quien dijo que este proyecto continuará, debido a que este año no pudo atenderse, por la crisis del huracán Otis.

“Hay obras de mayor importancia que nos obligó que se hagan estas acciones, por eso mismo hay que continuar”, expresó.

Abelina López asegura que el secretario general del ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor, no le ha presentado su renuncia para separarse del cargo. /Foto: Pedro Andalón | El Sol de Acapulco

Respecto al tema seguridad, dijo que continuará en la coordinación con el Estado y la Federación, quien reiteró que a los municipios les corresponde la prevención, sin embargo, señaló que en este tema deben de participar todos los sectores de la sociedad.