Alcaldesa Abelina López celebra construcción del C-4 en Acapulco

La presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez externó su alegría al contar con un Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), con mayor tecnología hecho por el cual se obtuvo el tercer lugar, al concursar con 300 proyectos más.

Entrevistada luego de haber entregado mil 200 uniformes a elementos policiales en la Secretaría de Seguridad Pública, con una inversión de casi 8 millones de pesos, reveló que son mil cámaras con las que cuenta el C4 y que estarán distribuidas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

Lea también: Cámaras de vigilancia, están ahí... ¡pero no funcionan!

“Es muy motivante porque de 300 proyectos que concursaron en una asociación latinoamericana de seguridad nosotros quedamos en el tercer lugar por el nivel tecnología porque comparado con otros proyectos que concursaron en el costo, aquellos valían 300 nosotros invertimos 99 millones entonces, igualita la tecnología que ellos tenían, está impresionante, son mil cámaras”, detalló.

López Rodríguez destacó que gracias a la honestidad y el esfuerzo se logró hacer esa inversión la cual abonará a la disminución de hechos violentos en el puerto.

Por otra parte, mencionó que para su próximo gobierno tiene como principal meta, lo que demanda la ciudadanía que es el abastecimiento de agua potable en sus hogares.

Estado Policías de Taxco utilizaban el C2 para cometer secuestros: FGE

“La gente quiere agua, y nuestro problema no es el agua es la infraestructura por lo tanto vamos a invertir en una primera parte para hacer 3 pozos radiales en la línea de captación de Papagayo II, porque la turbiedad no nos permite mandar agua a la ciudad cuando llueve, arriba de 5 mil unidades de sólido ya no nos permite enviar, solo mandamos 400 mil y se requiere la construcción de pozos rádiales, se requiere rehabilitar de las 19, de las 21 plantas de tratamiento de aguas residuales” especificó.

Otra de sus acciones a realizar en su próximo gobierno es la compra de 18 mil luminarias más y para ello, dejará un presupuesto a la orden de los 100 millones de pesos.

El Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), con mayor tecnología obtuvo el tercer lugar, al concursar con 300 proyectos más. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Asimismo la primera autoridad comentó que a pesar de los avances logrados en materia de seguridad, el próximo trienio se enfocará en fortalecer la corporación, además de la activación del C4 y otorgar el seguro que los elementos han demandado.

Por último, anunció que en la presentación de su informe de gobierno será una retrospectiva de su administración, destacando los desafíos (deudas), encontrados al inicio de mandato.