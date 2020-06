Alcalde de Iguala da negativo a prueba de Covid-19

IGUALA, Gro.- Tras expresar que se ve complicado la reincorporación de la actividad comercial, debido a que sigue el incremento de movilidad en la ciudad y que la gente no colabora para frenar la propagación del Coronavirus, el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, confirmó que dio negativo para Covid-19.

Durante su tradicional conferencia, Jaimes Herrera confió en que el gobernador, Héctor Astudillo Flores se recuperará lo más pronto posible de este padecimiento luego que confirmó que dio positivo y reveló que, en su caso, el resultado del quinto examen que se realizó para conocer su estado de salud, mismo que recibió este martes, fue negativo para Covid-19. Local Trabajadores del IMSS protestan y bloquean la avenida Ruiz Cortines

Indicó que, este martes sostuvo una serie de reuniones con diversos sectores de la población, comerciantes en alhajas entre otros y se les informó que el viernes, el gobernador Astudillo Flores, emitirá las medidas para ver qué sectores se reincorporan a la actividad económica, pero “yo veo muy difícil que estando en semáforo rojo pueda haber alguna reincorporación de la actividad comercial”.

El alcalde, Jaimes Herrera, sin embargo, lamentó que se hayan relajado las medidas preventivas sanitarias y que siga en aumento la movilidad, lo que complica que se pueda reactivar la actividad comercial este 15 de junio, por lo que se mantendrán cerrados los negocios no esenciales, que es por mandato federal y estatal y no del presidente municipal.

“Nosotros no podemos hacer, sino lo que nos recomienda el gobierno federal, no se puede reabrir los negocios no esenciales porque sería una gran irresponsabilidad, no bajemos la guardia, hay mucha gente en la calle y se registran dos fallecimientos diarios por coronavirus”, indicó el primer edil.