Al menos 4 de cada 10 personas da positivo a Covid en módulo de Costa Azul

Caras tristes y alegres se observan entre los adultos que esperan los resultados de la prueba rápida de antígeno de Covid-19 que se realizaron en el módulo de salud estatal, ubicado en la glorieta de Costa Azul y sobre la Costera Miguel Alemán.

Desde muy temprano, jóvenes y adultos, entre trabajadores y amas de casa hicieron dos largas filas para poder realizar la prueba rápida de covid y descartar ser parte de las estadísticas de esta enfermedad viral que están incrementándose en Guerrero.

El médico al proceder aplicar la prueba rápida de antígeno, por medio de un exudado por la fosa nasal les pide esperar 15 minutos los resultados.

Se vive momentos de angustia durante esos 15 minutos, y el médico empieza a llamar y a entregarle sus resultados.

Rosa salió negativo, rápidamente llama por teléfono a un familiar y le da a conocer la buena noticia, brinca de alegría y ríe mientras platica del otro lado de la línea.

Pero eso no fue el caso para don Leodegario de de 61 años de edad, donde el doctor le dio su hoja y sus resultados de la prueba de antígeno salió positivo, de inmediato se refleja en su rostro la tristeza y la preocupación.

Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Don Leodegario relató que no se vacunó contra el COVID-19 cuando le correspondía, pues la primera vez que se acercó al módulo para vacunarse le dijeron que no le tocaba y no supieron decirle, de acuerdo a la letra de su apellido, cuándo tendría que ir a vacunarse.

Desde el jueves don Leodegario empezó a sentirse mal, comentó que empezó con el cuerpo cortado, temperatura, dolor de garganta, gripa, y ojos irritados pero no acudió al médico.

“Vivo solo, solamente estuve tomando paracetamol desde el jueves me enfermé y hoy que me sentí un poquito mejor pude salir y vine a hacerme la prueba rápida y me están dando mis resultados y salí positivo ahorita voy a ir al médico”, dijo don Leodegario quien trabaja de albañil y no cuenta con muchos recursos para atenderse médicamente.

El médico que realiza las pruebas rápidas de antígeno, informó que de 10 que se aplican en menos de cinco minutos, al menos cuatro salen positivos.

Este día sólo le entregaron 100 reactivos para realizar la prueba de Covid-19 a las personas que esperan desde muy temprano durante la larga fila.