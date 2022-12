AHETA pide a medios mesura en información de violencia

Al reconocer que los bloqueos en la autopista del Sol, afectan la imagen turística de los destinos de Guerrero, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez Aveleyra pidió a los medios de comunicación manejar con mesura las notas de violencia para evitar que se afecte la temporada vacacional.

“Hay que informar la inseguridad, pero no hay que perder de vista que debemos hacerlo de manera responsable y no perder de vista que Acapulco es un destino que prácticamente el 90 % del turismo que nos da de comer, si nosotros hablamos mal, vamos a tener una afectación fuerte”, argumentó.

Domínguez Aveleyra, detalló que ya han hablado con las autoridades para que tomen las medidas pertinentes, necesarias y urgentes para revertir la inseguridad en el puerto durante el periodo de asueto.

El representante hotelero, opinó que se debe tener “una seguridad de inteligencia para que puedan atender esa situación y empezar a revertirla” cómo se ha hecho en otros destinos de playa.

Cabe mencionar que en los últimos días en el estado de Guerrero los actos de violencia han incrementado, sobre todo en el principal destino turístico que es Acapulco.

El presidente de Aheta solicitó un reforzamiento de seguridad en la Autopista del Sol, de cara al inicio del periodo vacacional de invierno, debido a que el día domingo estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos la tomaron.

“Que refuercen la presencia de la guardia Nacional que refuercen con elementos del ejército para que la gente venga a Acapulco y se sientan con la confianza que la autopista del Sol está resguardada, custodiada, en las casetas evitar que se pongan algunos manifestantes y que bloqueen esta autopista que es la más importante para llegar a Acapulco”, abundó.

Finalmente, reiteró que la información de inseguridad se debe informar de manera responsable para que no afecte al turismo y que las cosas se arreglen aquí, “la ropa sucia se lava en casa”, sin embargo, dijo que cuando se presenta una situación como la que se vive en el puerto (de inseguridad), “se debe informar de manera responsable para no afectar el turismo, no negarlo, ni ocultarlo, dirigirlo a los responsables de la seguridad”, concluyó.