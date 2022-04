AHETA “peleara” para que Ley Seca no se aplique en zona turística

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turística de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez “peleará” para que la Ley Seca no se aplique en la zona turística y los visitantes nacionales que llegan este fin semana al puerto, al iniciar las vacaciones de Semana Santa no se vean afectados.

AHETA se sumó al llamado de los restauranteros del puerto para que no se aplique la ley seca en la ciudad previo a la realización de la consulta ciudadana para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que la aplicación de la ley seca en Acapulco es una situación que puede empañar la experiencia del turista que venga a este destino de playa.

Pidió a las autoridades correspondientes que así como no se está aplicando la ley seca en las zonas turísticas como Cancún, Puerto Vallarta y otras entidades, pues que tampoco se haga en Acapulco.

“Lo que estamos pidiendo a las autoridades para que también lo hagan en Acapulco y habló de Cancún, Puerto Vallarta y de otros destinos turísticos donde la ley seca en la zona turística de cada uno de estos estados no aplican y queremos ver porque Acapulco si”, señaló.

Dijo que van a “pelear” para que en la zona turística no se aplique la ley seca porque si el turista no se toma un “coco con ginebra” no se van a sentir en Acapulco.

En cuanto a la reservaciones al iniciar las vacaciones de Semana Santa, refirió que la expectativa es buena y la próxima semana en los días jueves, viernes y sábado se estará llegando al 90 por ciento de ocupación.

Añadió que en libros se tiene reservaciones del 65 por ciento y recordó que se van a seguir todos los protocolos sanitarios.