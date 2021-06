AHETA no negará hospedaje a motociclistas, pero advierte que serán vigilados

A pesar de la mala imagen y “el terror” que ocasionan los motociclistas que están ingresando al puerto para concentrarse y realizar su evento AcaMoto, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez dijo que no se les puede negar el hospedaje pero si serán vigiladas sus actividades que lleven adentro de las hospederías y evitar agresiones con los huéspedes y el personal.

Comentó que desde ayer empezaron arribar al menos 15 motociclistas y a partir de la tarde de este jueves, se esperaba el ingreso de otras personas más, pero señaló que cuando hacen sus reservaciones lo realiza de manera individual. Local Habrá infracciones para motociclistas que pretendan cerrar calles de Acapulco

Recordó que AHETA pidió a las autoridades que no se llevara acabo este evento, primero porque en Guerrero siguen los contagios y el virus no se ha ido y advirtió que si se quiere augurar un verano con el porcentaje de ocupación que se tiene ahorita del 40 y 50 por ciento y el aforo permitido del 80 por ciento, se tiene que cuidar que no haya un rebrote.

Dijo que este evento se vuelve incontrolable a pesar de que las autoridades hace el mayor esfuerzo para controlarlo pero no se puede.

Comentó que la gente que llega con sus motos viene de la Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla, Querétaro, Toluca y es por eso que pugna para que no se lleve acabo este evento de AcaMoto, pues no está autorizado, y además ocasiona una imagen “terrible” para el destino

“La gente que viene el fin de semana Acapulco y no viene al evento de Acamoto, no regresa Acapulco después de ver todos los desfiguremos que hacen, además no hay consumo, y esta gente no anda en sus cinco sentidos, andan alcoholizados y drogados y haciendo desfiguros dentro de las instalaciones de los hoteles, se roban cosas y se pelean con otros huéspedes y me ha tocado ver en otros Hoteles que estas personas andan sin ropa y por eso pugnamos para que no se lleve acabo”.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Sin embargo, insistió que no se puede prohibir la entrada a los hoteles porque ellos reservan de manera individual, pero serán vigilados para cuidar que no hagan destrozo y robos.

Pero además, los hoteles apoyarán a las autoridades para que la costera Miguel Alemán siga fluyendo de manera regular y no pretendan cerrar esta avenida del puerto con sus arrancones.

“Ya hay un acuerdo con las autoridades, porque ya son muchos años que hemos batallado con este evento. Vamos a vigilar como se dirigen y sus actividades que lleven adentro de los hoteles y para cuidar la integridad de los otros huéspedes y nuestros colaboradores”, precisó.