Aguas negras siguen contaminando la bahía: Ambientalista

La triste realidad es que los escurrimientos de aguas negras siguen contaminando la bahía, a pesar que se iniciaron las obras de sustitución del colector que data desde hace 60 años y que por la falta de mantenimiento colapsó en varios tramos.

Así lo denunció la presidenta de la Agrupación Corazones Ambientalistas, Mónica Corazón Gordillo, quien admitió que la alcaldesa Abelina López Rodríguez, inició las obras sobre la costera Miguel Alemán, que es donde hay escurrimientos de aguas negras y que llegan a las playas.

Sin embargo, hay descargas que, no sólo son documentadas por los turistas a través de videos y fotografías que luego suben a las redes sociales, sino que están a la vista de todos, a pesar que se les echa arena en un esfuerzo por ocultarlas.

La ambientalista Corazón Gordillo, consideró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), si analiza bien sus muestreos que levantó de las playas, su dictamen tendrá que ser frío y revelar la realidad de la bahía.

Aclaró, que no pretende ser alarmista, pero sí que se conozca la verdad y que no se oculte la realidad sobre los escurrimientos de aguas residuales al mar, "porque eso no se puede ocultar con un dedo".

Por cierto, denunció que hay una importante descarga de aguas negras por Potrerillo, que se difundió en un vídeo que da cuenta de cómo esta agua sucia se extiende sobre el espejo de agua, sin que ninguna autoridad haga algo para frenar la contaminación que afecta una importante extensión del mar.