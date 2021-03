Agrava falta de incentivos fiscales el cierre de negocios

Ante la falta de incentivos fiscales y el alto cobro de las rentas, Jesús Rivera Rojas, Presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán, aseguró que el cierre de negocios en la zona turística se “agrava”.

En entrevista, dijo que de 120 negocios que están adheridos a la Asociación, 40 de ellos han cerrado y no tarda que otros bajen las cortinas de manera definitiva porque les están requiriendo el cobro de la renta de sus locales, que tiene un costo de 23 mil a 150 mil pesos mensuales. Estado Temen nueva ola de contagios tras la Semana Santa

“Se sigue incrementando el cierre de negocios, tan sólo en este semáforo amarillo de los locales en la costera desde la Diana hasta la base han cerrado más de 18 locales”.

Recordó qué hay un 70 por ciento de negocios como canta bares, centros nocturnos y discotecas que están esperando abrir desde hace un año que permanecen cerrados por la pandemia.

Dijo que a pesar de que se cambio y se amplió el Semáforo amarillo con operación de aforo color naranja, no les ayuda en nada, pues el funcionar hasta las 12:00 de la noche, no les permite tener los ingreso para contratar a más personal, solo para poder pagar impuestos que ya les están requiriendo.

“Durante este fin de semana largo y Semana Santa, lo que esperamos nada más es que nos cobren los impuestos que no podemos pagar, realmente el amarillo se pone para que nos cobren más impuestos, por dos horas no puedes tú mantener una ganancia. Ya con ese color amarillo, a las autoridades solamente le sirve para estar cobrado los impuestos“, insistió.

Los negocios adheridos a la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera Miguel Alemán, nunca tuvieron respuesta a la petición que le hicieron llegar a las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal de apoyos fiscales.

“De nada sirve hacer llamados (a las autoridades) si no hacen caso, ya se les pidió de todo, se les mandó escrito, ellos no han contestado nada y nosotros no esperamos nada”.

Comentó que sólo trabajan con el 30 por ciento de la plantilla laboral y el empleado está mejor en el comercio informal, “está vendiendo otras cosas y eso es bueno porque el gobierno no puede detectar”, y las autoridades continúan con el cobro de impuestos.