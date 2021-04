Advierten perredistas que no permitirán imposición de candidato del PRI en Acapulco

Integrantes de la estructura del PRD en Guerrero aseguraron que, no permitirán la imposición de Ricardo Taja como candidato de la coalición entre el PRI y el Sol Azteca y advirtieron que si no se cumplen los acuerdos políticos y hay equilibrios irán solos por la alcaldía de Acapulco.

En conferencia de prensa, Félix Peralta Moreno representante del PRD, dijo que no tienen confianza ni en su dirigencia nacional, y que temen que el PRI pretenda imponer al candidato en Acapulco, y aseguraron que la alianza en todo el estado se encuentra en riesgo.

"El hilo de corta por la zona más delgada, está en riesgo incluso la alianza para el gobierno del estado, por eso estamos a tiempo les pedimos que no se equivoquen que no quieran imponer porque saldrán perdiendo", expresó.

Félix Peralta, insistió que, el PRD no permitirá que, el PRI pretenda llevarse todo en el estado e insistió que, el serrucho debe cortar para ambos lados y ya lo hizo para ellos en el gobierno del estado, y ahora corresponde al Sol Azteca, Acapulco.

Llamaron al comité estatal del PRI a tomar una decisión y nombrar lo antes posible a Víctor Aguirre Alcaide como candidato de la coalición, de lo contrario podría romperse la alianza en las siete regiones de Guerrero.