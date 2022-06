Advierte Salud incremento de contagios Covid-19 en dos semanas

La Secretaría de Salud en el Estado pidió a la ciudadania a mantener las medidas preventivas por Covid-19, pues advirtió que se espera que en las próximas dos semanas se incremente los contagios de la nueva variante de Omicrón.

Durante la transmisión de información de casos Covid-19, el sub secretario de salud estatal, Jesús Ulises Adame acompañada de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda que no hay en las escuelas brote de contagios de coronavirus.

Añadió el funcionario estatal, reconoció que en un periodo de dos semanas se han ido incrementando los contagios Covid-19 y se ha visto reflejado en las estadísticas.

Lee también: Retrocede Guerrero en casos activos de Covid-19

“Los casos activos han ido aumentando en las dos ultimas semanas de una manera no tan exponencial pero si se ha visto reflejada dentro de la estadística”.

En ese sentido, al dar a conocer el panorama Covid-19 comento que Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco los contagios han ido en aumento. Advirtió que esta nueva variante de Omicron en la quinta ola de contagios estará circulando en el estado de Guerrero y va reflejar el aumento en las próximas dos semanas por lo que pidió cuidarse.

“Los contagios van a ir en aumento en una manera no tan exponencial de la variante omicron en la nueva ola y hay que cuidarnos”. Asimismo que diariamente se hace el monitoreo de contagios Covid tanto en instituciones de salud, marina, IMSS, ISSSTE y jurisdicciones sanitarios.

Comentó que en Acapulco los contagios están aumentando y en la instalación de módulos de pruebas rápidas Covid está ayudando a ver el comportamiento de la variante Ómicron.

El sub secretario de salud comentó que las escuelas deben de seguir la vigilancia epidemiológica y aclaró que no “hay brote importante ni habido en las escuelas”. Aclaró que de los seis pacientes hospitalizados, los dos que están intubados no tienen la vacuna Covid -19.