Adultos mayores se quejan porque les negaron la vacuna en el módulo del CIA

Adultos mayores denunciaron que, siervos de la nación les llamaron para que acudieran a aplicarse la vacuna anti Covid a pesar que, su apellido paterno no inicia con la letra "A", sin embargo a la hora de estar formados, les dijeron que, no serían inmunizados en el módulo del Centro Internacional Acapulco.

La señora Carmen Serranos Aguilar de 68 años de edad, narró que, recibió en su celular la llamada que le indicó llegar a las ocho de la mañana al Centro Internacional Acapulco, pero al llegar le dijeron que, no sería vacunada.

"Me hablaron que viniera y ahora me dicen que no, me parece injusto porque a lucha ando y ahora me tengo que regresar porque no me van a vacunar, que me espere a la letra de mi apellido", señaló.

Doña Carmen vive en la colonia Alta Costa Azul, depende de una andadera para poder caminar, es diabética e hipertensa, y ahora tendrá que regresar cuando le toque para recibir el biológico.