Adultos mayores exigen transparencia en Bienestar

A más de un año de haber tramitado su tarjeta Bienestar del programa Pensión a Adultos Mayores de 65 años y personas con discapacidad, la señora Bertha Alejandra Vargas Galeana de 69 años de edad, no ha recibido este beneficio del gobierno federal de la Cuarta Transformación.

La quejosa, denunció que el trámite lo realizó en tiempo y forma, no obstante, no fue notificada para recibir la tarjeta, por lo que acudió a reclamar las causas de este retraso y fue atendida por el director regional del programa Bienestar Social, Carlos Eduardo Bello Solano, quien le informó que su tarjeta estaba bloqueada.

Vargas Galeana detalló que llamó a la línea de Bienestar de México en donde le informaron que la tarjeta la tenía la coordinadora de los servidores de la nación Dominga Ponce Godoy, “fui con ella allá en la UDA y nada dice que ella no la tiene, tengo más de un mes queriendo saber y no me dan una respuesta”.

La inconforme molesta pidió se le atienda e hizo un llamado al gobierno federal para que le den una pronta solución “hay mano, negra o qué, hay malas intenciones, alguien debe estar cobrando con mi tarjeta”.

Agregó que quiso nuevamente realizar el trámite, sin embargo, ya no pudo debido a que ya cuenta con un registro con su nombre, “yo no soy la única con el problema hay más de 50 personas que tienen problemas para recibir la tarjeta”.

Por su parte, la señora Rosalinda Alarcón García de 68 años de edad, quien realizó su trámite el 30 agosto del 2021, es otra más de las inconformes por no recibir su tarjeta de la pensión de adultos mayores.

Las inconformes destacaron que presentarán una queja ante Derechos Humanos “una queja por violar sus derechos a todos se les está dando y nosotras se nos está relegando, marginando y discriminando”.

Finalmente, la señora Vargas Galeana dijo que no se puede pelear con quién tiene el poder, “ese señor Carlos Eduardo Bello que no se aproveche del puesto y haga anomalías y libere las tarjetas o si las perdió que las reponga”, concluyó.