Administración municipal está reprobada en todos los rubros: MC

El tercer año de gobierno de la alcaldesa Adela Román Ocampo estuvo plagado de pésimos resultados y de actos de corrupción y nepotismo, sostuvo el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Adrián Wences Carrasco.

El dirigente del partido naranja en su análisis sobre el tercer informe de la primera edil, aseguró que es incongruente el hablar de logros en su mensaje que dirigió a los acapulqueños, cuando deja un Acapulco destrozado y con un grave problema de inseguridad.

Por tanto, entrega pésimos resultados a los acapulqueños y ahí está el sentir de los ciudadanos, sobre todo en el tema del abasto del agua potable, "deja en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) un enorme lastre y una deuda millonaria.

Lee también: Destaca logros Adela Román y omite informar los pendientes

Wences Carrasco ironizó al hablar sobre el asunto de la basura, afirmó que la ciudad está a merced de la insalubridad, pues no hay lugar en donde no existan acumulaciones de basura, que generan contaminación del medio ambiente y fauna nociva.

"Si hablamos de la infraestructura urbana, es otro gran desastre, no hay calle que no esté destrozada y que yo recuerde no hizo ninguna obra de impacto y la que se atrevió a realizar la dejó inconclusa, si, me refiero al dizque distribuidor de Constituyentes", remarcó.

Punto y aparte merece el caso de la violencia, pues no hay día que no se cometa un homicidio, un atraco, la quema de vehículos y las extorsiones a todo tipo de comercios que es ya cotidiano.

Por tanto, es una administración que queda a deber muchísimo, que estaría reprobada en términos de una calificación y que estuvo plagada de actos de corrupción y nepotismo, rubricó.