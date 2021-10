Adela no pagó impuestos al SAT, denuncia Abelina

La presidenta Abelina López Rodríguez, informó que el Ayuntamiento de Acapulco fue requerido de manera oficial por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para el pago de 54 millones como parte de los 280 millones de pesos que la ex alcaldesa Adela Román Ocampo, no cubrió por concepto de impuesto de retenciones que se le hicieron a los trabajadores del gobierno.

En entrevista, luego de haber encabezado el acto de honor y ofrenda floral en la Plaza de La Esperanza en memoria de los fallecidos en 1997 por el huracán Paulina, la alcaldesa indicó que Adela Román Ocampo, además de la deuda de 280 millones con el SAT , tampoco le dejó lo proporcional que se requiere para el pago de salario y aguinaldo para los trabajadores en el mes de diciembre.

" El municipio me lo entregaron tirado, lleno de basura, no metros, kilómetros de basura por todos lados, estamos partiendo de ceros; tengo confianza en todos los que me acompañan, estamos en una ruta de austeridad este mes nadie va a ganar nada en funcionarios para hacer un ahorro y poder cubrir el pago de salarios y aguinaldos. Me tocó bailar con la más fea, pero estoy buscando el plan B ", expresó.

Lea también: Se acabaron los aviadores en el Ayuntamiento, dice alcaldesa

Dijo que el requerimiento del SAT llegó hace dos días y piden el pago de 54 millones de pesos, por lo que informó que el próximo jueves estará en la Ciudad de México para buscar un acuerdo de pago de este dinero que “no entiendo por qué no se paga, por qué se agarran el dinero que no es de uno, si es recurso que se les retiene a los trabajadores ”.

Dijo que de acuerdo a la ley, Adela Román Ocampo debió haber dejado lo proporcional -que tampoco lo dejó- para los salarios, que representa una gran cantidad de recursos económicos.

"En este gobierno se va a trabajar con mucha honestidad”, enfatizó Abelina López. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco.

Manifestó que se está trabajando sin descanso día y noche, para poder de alguna manera ordenar todo lo que dejaron tirado en el municipio.

Recalcó que como presidenta no viene a robar ni a ocultar nada ni a defender a nadie, “porque en este gobierno se va a trabajar con mucha honestidad” y pidió que se denuncie a quien se tenga que denunciar a quien haga cosas malas.

Por otro lado, la presidenta municipal puso en marcha en el zócalo de la ciudad el programa de recuperación de espacios públicos el cuál es una iniciativa ciudadana.

En el evento, Abelina López Rodríguez pidió a los acapulqueños a que ayuden al gobierno en el tema de la limpieza de la ciudad, por que es una labor titánica la que se está haciendo para retirar los puntos negros, y agregó que ya no se puede seguir en la anarquía en la que se ha estado viviendo.