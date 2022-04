Acusan por presunto acoso a maestro de preparatoria 2 de la UAGro

Alumnas de la escuela Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero, (UAGro), acusaron al profesor de dicho plantel educativo Alejandro Guatemala Nava, de presunto acoso sexual, lo anterior debido a que el catedrático las mira de manera morbosa y en ocasiones, las ha llegado a tocar de la cintura, cuello y hombros.

Durante la denuncia realizada a medios de comunicación, las alumnas quienes pidieron no hacer públicos sus nombres por el miedo de sufrir algún tipo de represalias por parte del profesor, aseguraron que el problema de presunto acoso no es nuevo y que en varias ocasiones han acudido a las autoridades de la zona sur, con la finalidad de que se proceda, sin embargo, no se ha iniciado ningún procedimiento en contra del catedrático.

Dijeron que además de las miradas morbosas, y los acercamientos, el profesor las hace realizar ejercicios en posiciones que son muy incomodas para las estudiantes mujeres que son las que más afectadas se ven con estas acciones que se cometen.

Acusaron que además de hacer estas conductas irregulares contra las estudiantes, el profesor Alejandro Guatemala, también cobra a los alumnos de que cursan sus materias la cantidad de 50 a 60 pesos y quien no pague, los obliga a realizar ejercicios pesados y los amenaza con reprobarlos en sus asignaturas.

Indicaron que ante el caso omiso que han mostrado las autoridades universitarias, están dispuestas a buscar el apoyo de otras instancias para tener una solución a la problemática que se ha dado al interior de la Preparatoria Número 2.

Pidieron atención inmediata a las autoridades, debido a que el problema puede aumentar si no se aplica sanciones correspondientes en contra del catedrático universitario.