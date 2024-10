Acusan a líder de supuestamente limitar despensas y alimentos

Vecinos del poblado de Plan de los Amares se quejaron debido a que presuntamente la lider morenista Blanca Cruz Zamudio encargada del comedor comunitario ubicado en la calle Lerdo de Tejada frente al Centro de Salud limita la comida a las personas, otorgando demás solo a sus familiares.

De manera anónima por miedo a represalias señalaron que no solo es la comida sino que las despensas que el gobierno estatal le ha entregado para repartirlas entrega menos de la mitad quedándoselas “para ella y su gente”.

“Niega la comida, si uno y pide para 3 personas inmediatamente te dice que no, yo hago fila para que me den los platillos para mis hijo y para mi pero solo me da uno, sin embargo, si van sus familiares las raciones que le pone es mucho más que las de un plato normal”.

Los vecinos hicieron un llamado al gobierno estatal para que pongan orden en dicha situación, pues aseguran que no tienen conocimiento de lo que sucede. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Asimismo se quejaron debido a que el día miércoles le entregaron 100 paquetes de despensas para repartirlas y solo se limitó a dar a los pobladores 40 bolsas.

“Le reclamamos porque había gente aún formada que no alcanzo y dijo que esas eran para su gente. No sé vale esa señora no es no del Plan, se quiere quedar con todo, la gobernadora Evelyn nos manda despensas, los alimentos desayuno y comida para que ella se los quede”.

Por lo anterior, los vecinos hicieron un llamado al gobierno estatal para que pongan orden en dicha situación, pues aseguran que no tienen conocimiento de eso que sucede.