Acusan a delegado de programas federales en Guerrero de incumplir compromiso

Vecinos de varias colonias de Acapulco presuntamente afectados por el paso del huracán John, acudieron a las instalaciones de la Décima Segunda Región Naval para acusar al delegado de los programas federales Iván Hernández Díaz de haber realizados censos falsos.

Con pancartas en las que mostraban con fotografías el rostro del funcionario federal, los manifestantes dijeron que desde hace dos semanas Iván Hernández, les entrego cintillos falsos debido a que ninguno de estos aparecen en los listados de beneficiados del censo que realizan los Servidores de la Nación tras el paso del huracán.

María de la Luz Hernández, una de las afectadas explicó que luego de haber realizado algunas manifestaciones, el delegado federal los atendió y se comprometió a censarlos, cosa que si cumplió pero los engaño entregándoles unos cintillos con número de folio, pero al acudir a los sitios de pagos, les han dicho que estos no son válidos y que no aparecen en la lista de beneficiarios de los apoyos como afectados por el huracán.

Vecinos denuncian el incumplimiento de acuerdos por parte de autoridades. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

“Efectivamente si nos cumplió con censarnos en dos días, opero nos dio atolito con el dedo, porque los cintillos no son validos, hemos dado listas y listas después del paso del huracán John, pero los cintillos ahí están y cuando acudimos a buscar las listas en los sitios donde están pagando, los de bienestar nos dicen que no están registrados, no está el dinero no estamos en el padrón, es lo que nos dicen que no son garantía de que les den el apoyo”, expresó.

Indicó que son más de 200 las personas de colonias como Cumbres de Figueroa, de Ciudad Renacimiento, de Alta Icacos, de la zona de Pie de la Cuesta, así como del poblado de Llano Largo, además de algunas calles como calle Marañonas en Mozimba, Piedra del Chivo y Alta Costa Azul, las que fueron engañadas por el funcionario federal.

A la protesta de estas familias, se sumaron también habitantes del Fraccionamiento Tuncingo ubicado por la zona de Tres Palos, donde el huracán Otis, también afecto durante los cinco días de lluvias que provoco.

En este lugar fueron un total de 90 familias las afectadas por el huracán, y expresaron que a la fecha ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno, ha acudido a darles algún tipo de apoyo, mucho menos a realizar el censo para poder recibir el apoyo económico.

Con pancartas se presentaron a la afueras de la Décima Segunda Región Naval, donde la presidenta de México, encabezó su conferencia mañanera y una reunión de trabajo para dar seguimiento al programa de reconstrucción de Acapulco luego el paso del huracán John.