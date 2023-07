Acusa Rosario Robles al gobierno federal de su encarcelamiento

En su recorrido por Acapulco, en su ruta denominada por la gratitud, la ex secretaria de Desarrollo Social federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, acusó nuevamente al gobierno federal del proceso oscuro que vivió por tres años presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

En conferencia de prensa previa a un encuentro con mujeres acapulqueñas, Robles Berlanga, dijo que fue un linchamiento mediático y una campaña sucia el proceso ilegal que se inició en su contra debido a que no habÍa jurídicamente nada sólido para sustentar los tres años que permaneció encerrada.

"Fue una venganza del más alto nivel, pero no me doblegaron, no me doblaron, a pesar de que hubo mucha sañapero salí más fortalecida, eran todos los poderes del estado en contra de una sola mujer", expresó la también ex jefa de gobierno.

Ante los medios de comunicación, dijo que durante los tres años de oscuridad por un proceso ilegal por la llamada Estafa Maestra, perdió encuentros familiares, tres años de actividad política, dinero y tres años de su vida, pero también ganó mucho porque se hizo una mujer más fuerte.

En su declaración en un pequeño salón de un hotel de la zona Dorada manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre la vio como obstáculo por ser mujer.

Dijo que el tiempo, siempre le dio la razón porque la gente se dio cuenta que este proceso era una hazaña enorme y una venganza.

Arremetió también en contra de las corcholatas del presidente por haber iniciado una campaña electoral anticipada, sobre todo en el estado de Guerrero, donde se le hizo deplorable todo el derroche de propaganda electoral.

Manifestó que con esta gira pretende cerrar este capítulo muy oscuro en su vida, además porque es muy importante dejar a tras un momento de mucha oscuridad y de mucho aprendizaje.

Dijo conocer todo el país y que nadie conoce México como ella, porque le faltaba conocer ese pedacito ese infierno en el que viven muchas mujeres y muchos hombres, que son inocentes y que están privados de su libertad.