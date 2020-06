Actores políticos usan pandemia de Covid-19 para hacer proselitismo político, denuncia activista

El activista y fundador de una casa hogar que rescata enfermos mentales en situación de calle, Gusta Teliz, lamentó que actores políticos estén utilizando la pandemia del Covid-19 para realizar proselitismo, ya que condicionan la entrega de apoyos alimentarios a cambio de fotografías para publicarlas en redes sociales.

Entrevistado luego de entregar apoyos alimentarios a vendedores de playa que piden dinero sobre la avenida costera Miguel Alemán, el director de la asociación civil que lleva su mismo nombre, destacó que durante los últimos tres meses la manutención de los 14 adultos mayores ha sido muy difícil, debido a que las donaciones de personas altruistas disminuyeron considerablemente, mientras que el apoyo gubernamental continúa sin llegar.

Destacó que en los últimos días se han acercado "suspirantes" a algún cargo público en las próximas elecciones del 2021, quienes ofrecieron entregar apoyos alimentarios a cambio de gráficas para promocionarlas en la red social y así ganar simpatía, situación que no ha sido permitida.

"Llevamos cuatro años y no hemos recibido ningún apoyo de algún gobierno o de algún partido político y hoy que se acercan las campañas electorales hemos decidido que no nos vamos a prestar para que seamos usados, nosotros aunque sí necesitamos el apoyo, pero no podemos ser sujeto de personas que con fines personales quiera utilizar nuestra gran acción altruista humanitaria para que ellos se hagan llegar votos", indicó.

Gustavo Teliz agregó que, hasta el momento, el estricto protocolo de higiene que mantienen en el albergue les ha permitido mantener alejados a los pacientes del Covid-19, ya que se han limitado las visitas a las instalaciones, con la finalidad de no tener un brote, ya que por sus múltiples enfermedades, las personas que se encuentran en este lugar son muy susceptibles a síntomas graves de la nueva patología.