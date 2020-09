Acapulqueños exigen aplicación de multas a quienes no cumplan con medidas sanitarias

Ciudadanos acapulqueños, exigieron a las autoridades de gobierno, la aplicación de multas y arrestos en contra de quienes no cumplan con las medidas sanitarias que están establecidas para evitar que en Acapulco aumenten los casos de contagios y fallecimientos por el virus del Covid-19.

Coincidieron en qué ya no se puede seguir sólo con amenazas de aplicar medidas más drásticas que sólo quedan en una advertencia que hasta el momento, no se ha cumplido.

Mientras, la autoridad no aplique una infracción o un arresto de alguna persona que no respete las medidas sanitarias, la situación de riesgo de contagio, no va a disminuir en la ciudad, dijo Patricia Serrano.

La ama de casa, manifestó que en Acapulco, la situación de salud es de un alto riesgo por no cumplir con los protocolos sanitarios, y esto es debido a que las autoridades de gobierno, han sido tolerantes con quienes no cumplen con las medidas de prevención.

Por su parte, Arturo Guerrero Castro, manifestó que Acapulco se mantiene en con un alto número de contagios, no solo por la falta de responsabilidad de los ciudadanos y empresarios, sino también por la falta de una verdadera aplicación de sanciones por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Señaló, que en Acapulco hay bares donde no se respeta el horario de funcionamiento, así como el número de personas que deben de ingresar a los negocios y a pesar de esto, las autoridades, no han aplicado verdaderamente sanciones drásticas para evitar que el Covid-19, este en aumento en el puerto.

Expresaron, que es momento de proceder como lo marca la ley, o de lo contrario la situación de salud seguirá afectado de manera considerable la economía de este destino de playa.













