Acapulqueña pide ayuda a AMLO para encontrar a su hijo desaparecido

Destrozada anímicamente, una madre acapulqueña solicitó la ayuda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para dar con el paradero de su hijo desaparecido desde el pasado 8 de julio cuando salió de su casa sin pensar que nunca regresaría.

La mañana de este lunes en conferencia de prensa, la señora Filiberta Osuna Balón hizo pública la desaparición de su consanguíneo, quien salió de su domicilio ubicado en el poblado de La Venta a las 7:00 horas de la mañana del mencionado día y fue visto por última vez en la avenida costera Miguel Alemán, justo frente al edificio Oceanic 2000, en el fraccionamiento Costa Azul. Estado Fallecimientos por Covid-19 en Guerrero disminuyeron en un 45 por ciento en el mes de julio: SSA

La mujer de avanzada edad aseguró que por ya acudió a las autoridades correspondientes para denunciar la desaparición David Bladimir, su hijo, por lo que la búsqueda ya inició, pero consideró que estos pueden hacer más en las indagatorias, como la revisión de video cámaras de seguridad, ya que la última vez que fue visto el joven subió a un camión urbano, de cuya ruta se desconoce.

"El 8 de julio mi hijo salió a las siete de la mañana cuando yo le di para el pasaje pero no creí, nunca me imaginé que iba a ser la última vez que lo iba a ver y yo le digo al presidente de la República que estoy destrozada; le pido que me ayude, todo claro como el agua, solo quiero que mi hijo aparezca, no quiero a nadie contra nada. Malos o buenos, pobres o ricos todos tenemos corazón. Esa palabra de me canso ganso quiero que la haga resonar porque yo ahora no soy rica pero soy madre y en mi corazón hay un dolor muy grande", dijo.

Osuna Bailon solicitó a la sociedad no emitir juicios sobre los casos de desaparición que existen en todo Acapulco, ya que el dolor del corazón de una madre es inmenso cuando le es arrebatado un pedazo de vida que llevaron por nueve meses en su vientre y criaron por años inculcando buenas enseñanzas.

"Los que me están escuchando piensan: quién sabe cómo andaba. Pero cuando nos toca lo sentimos en el corazón", abundó.

Acompañada de otro hombre, quien fue el que observó al hoy desaparecido por última vez, pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que brinde ayuda a esta familia para dar con el paradero del joven, recalcando que no pretende que se enjuicien a los responsables del acontecimiento, ya que su deseo sólo es volver a ver su pequeño regresar a casa para recibirlo con un abrazo.

Cabe mencionar que en los últimos días, a pesar de la pandemia por el Covid-19, la desaparición de personas en el municipio de Acapulco no ha cesado, ya que diariamente las autoridades judiciales emiten boletines para conocer el paradero de ciudadanos que son declarados como desaparecidos, muchos de ellos a quienes no se les vuelve a ver nunca más.









Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast