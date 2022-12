Acapulco tiene escasez de mano de obra

El presidente de la Coparmex en Acapulco, Luis Enrique Herrera dijo que en este municipio turístico hay trabajo pero las empresas se encuentran con la escasez de la mano de obra, principalmente en temporadas vacacionales.

“Nos quejamos de qué no hay empleo y cuando hay, la gente pues no asiste simplemente, la formalidad, las ganas de trabajó, pues si tenemos queja de que se contrata personal, se espera para la temporada y no llegan ”, precisó.

En entrevista, señaló que Dse ha recibido quejas de empresarios de que se contrata a personal para la temporada y no llegan; si se contratan 10 sólo llega la mitad.

Añadió que la falta de mano de obra no sólo es de Acapulco sino es un problema general, “estamos presentando el problema de la falta de mano de obra, de gente que quiera trabajar”.

Lee también: Llegarán estudiantes de turismo de Hidalgo a hoteles de Ixtapa-Zihuatanejo

“No se si la oferta de trabajo que le presentaron no les convenció, no sabemos el porqué, simplemente se contrata, aceptan y cuando es el día que tienen que trabajar no van”.

Reconoció que los programas sociales que está ofreciendo el gobierno federal a los jóvenes, también están influyendo y ya no quieren trabajar, “desde luego que sí están influyendo, indirectamente influyen”.

Abundan empleos de cocinero y mesero. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

El líder de la Coparmex en Acapulco, reveló que el sector hotelero y restaurantero contratarán un 40 por ciento de personal para estas vacaciones decembrinas.

Mientras que aquellos que están en giros inmobiliario y de servicio, contratarán un 20 por ciento del personal.

Dijo que algunos hoteles desde que inicio el mes de Diciembre para ellos ya ha iniciado la temporada alta al registrar buena ocupación del 50 y 70 por ciento y buenas reservaciones para las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Por otra parte, Luis Enrique Herrera aseguró que los negocios que cerraron durante la pandemia ya no volverán abrir.

Recordó que ante Coparmex los socios que estaban agremiados eran 100 antes de la pandemia y se incrementó a la fecha 130 establecimientos.

Estimó que un 10 por ciento de los negocios que cerraron durante la pandemia ya no se volvieron afiliar a la cámara y ya no abrieron y en su mayoría son restaurantes.