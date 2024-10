Acapulco tendrá más inversiones millonarias en el 2026: Abelina

Tras confirmar que el próximo domingo la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo visitará el puerto por tercera ocasión para conocer los avances de reconstrucción por los daños que dejó el paso del huracán John, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez anunció que el puerto tendrá inversiones millonarias el próximo año que servirán para reactivar la economía y el turismo de este destino de playa.

Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (SIPONA) horas después de la llegada del primer crucero de la temporada 2024-2025 al puerto, junto a empresarios hoteleros, restauranteros y dirigentes de organizaciones, la presidenta dijo que este jueves se inicia con la primera inversión de mil 500 millones de pesos de un desarrollo inmobiliario en la zona del fraccionamiento Guitarrón.

La primear edil, manifestó que destino va a renovarse, con las inversiones que se tendrán el próximo año, por también aseguró que para esto, se le tiene que invertir, y adelantó que ya se tiene toda una ruta para consolidar la reactivación de la ciudad tras el paso de los huracanes “Acapulco es Acapulco lo que no le podemos quitar a Acapulco es su belleza, podrán venir más huracanes, pero no nos pueden quebrar la belleza que se tiene”.

Acobijada por todo el sector empresarial, de los integrantes de Aheta, de la CANACO, de la Asociación de Bares y Discotecas, así como de regidores y restauranteros de Playa Bonfil, la presidenta de Acapulco, manifestó que se tiene ya todo un plan para el puerto desde el gobierno federal que está respaldando la reactivación de la ciudad tras los huracanes.

Agregó que en Acapulco no se tiene otra fuente de empleo o de derrama económica que no sea el turismo, por lo que la ruta es fortalecer todos los rubros que generan y fortalecen este rubro, “Pero creo que nos toca a todos los que vivimos aquí en Acapulco, a buscar esa parte que nos regresen haber, pero no es bloqueando las calles o manifestándonos así”.

López Rodríguez, agregó que se tiene todo un plan para Acapulco, y habrá una millonaria inversión para el próximo año, y dijo que no está en el tema solo de la foto sino de trabajo y adelanto que ya se platicó con el secretario de Economía con la de Turismo y con el de Seguridad federal, para buscar mejorar la situación de la ciudad, porque no se puede seguir estando en la lamentación, ni en la parte critica cuando ya se debe de pensar en la reconstrucción.

La industria hotelera será una de las beneficiadas. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Abundo que todas las áreas de gobierno federal se encuentran en Acapulco después del paso del huracán John, y esto permite que todos conozcan la verdadera situación en la que se encuentra toda la ciudad y así poder reconocer que se requiere la inversión.

En el tema de los cruceros, la presidenta manifestó que en esta temporada 2024-2025, se tendrán 19 cruceros en Acapulco, pero confió que debido a las gestiones que se han estado realizando desde hace un año, para el 2026, se puedan tener más trasatlánticos en este destino de playa con la empresa Naviera Carnival,

Dijo que el próximo mes de enero sostendrá una nueva reunión con la directora general de la línea naviera Carnival, para ultimar los detalles que se requieren para consolidar la recuperación de los cruceros a este destino de playa.

Por su parte el secretario de Turismo en Acapulco, Noé Peralta Herrera, dijo que siguiendo las instrucciones de la presidenta Abelina López Rodríguez, se ha estado trabajando en reuniones con todo el sector empresarial para reactivar la economía del puerto, indicó que se ha realizado una campaña de promoción con medios de comunicación nacional donde se ha promovido la imagen del puerto y su reactivación que se tiene después de los daños de Otis y John.

Por su parte el presidente de AHETA durante su participación en la conferencia de prensa José Luis Smithers Jiménez, manifestó que Acapulco requiere de una promoción efectiva y no destructiva como se ha estado realizando desde el paso del huracán.