Acapulco será blindado para reducir inseguridad: Adela Román

La alcaldesa Adela Román Ocampo reconoció que el delito de la extorsión en Acapulco, no se ha podido erradicar a pesar de las acciones implementadas para enfrentar el problema de la violencia.

Al poner en marcha en el poblado de Cerro de Piedra, el programa social "Atención Prioritaria a Personas Vulnerables", la presidenta dijo que se ha estado gestionando para que diputados federales, legislen para considerar este delito como grave.

"Con la violencia tan grave que había, en Acapulco, no hemos podido erradicar en su totalidad el delito de la extorsión, pero estamos impulsando una reforma a nivel federal para que aquellos que vienen a cobrar cuota a quienes hacen un gran esfuerzo por tener recursos comercializando algún producto, ya no lo hagan porque si caen presos, ya no puedan salir", expresó.

Durante el evento donde hizo entrega de despensas a las personas vulnerables, Román Ocampo, aseguró que Acapulco será blindado, por lo que habrá seguridad en todas partes.

Recordó que serán construidos cuatro cuarteles de la Guardia Nacional, uno en el poblado de El Salto, uno más en Xaltianguis donde hubo un alto índice de inseguridad, en la zona poniente y en área Diamante.

La primera edil, reconoció que en la ciudad, hay algunos lugares donde la violencia se incrementa por muchas razones.

Por otro lado, la presidenta pidió a los adultos mayores, a que se registren para recibir la vacuna para hacer menos agresivo el virus del Covid-19.

"La vacuna es preventiva, y hará que a las personas que les de el Covid-19, no sea tan grave, la situación en estos momentos es grave, porque hasta menores de edad y recién nacidos se están infectando".

Por último, dijo que su gobierno, ha realizado muchas acciones en Acapulco para elevar la calidad de vida de los acapulqueños.