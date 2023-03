Acapulco requiere de una verdadera reactivación económica

Acapulco requiere de una reactivación económica real, que garantice la recuperación de empleos, una mayor afluencia turística y la apertura de nuevas empresas que den realce a este destino de playa, coincidieron en señalar dirigentes de prestadores de servicios turísticos.

Arturo Espinoza Torres, prestador de servicios turísticos en la zona Tradicional, dijo que a pesar de haber terminado con las restricciones por la pandemia del Covid-19, no se ha consolidado la reactivación de la economía de Acapulco.

Señaló, que durante dos años se sufrió la peor crisis de Acapulco por el tema de la pandemia, pero aún sigue la mala racha en el puerto para miles de familias que tienen sus ingresos de manera directa de la Industria sin chimeneas.

"Estamos en la misma crisis, quizá menor a la de los dos años de la pandemia, pero aún no hay una salida, se sigue teniendo falta de empleo, salarios muy bajos, no hay nuevos negocios donde pueda uno ir a buscar trabajo, los eventos que se hacen en el puerto, son por dias y por temporadas por lo que, no se puede decir que estos son una solución a la crisis en la que se encuentra la ciudad", expresó.

Por su parte Arnulfo Estrada representante de la Cooperativa Las Hamacas, indicó que hace falta impulsar proyectos que no sean sólo de tiempos o temporadas, sino permanentes para lograr recuperar lo que se perdió a causa de los dos años de pandemia.

Reconoció que el gobierno, ha buscado la reactivación del puerto, pero es necesario consolidar acciones concretas y con resultados.