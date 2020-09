Acapulco podría volver a cerrar negocios: Adela Román

La presidenta Adela Román Ocampo, afirmó que en Acapulco, se corre el riesgo de regresar a un cierre de negocios no escenciales por incumplir con las medidas sanitarias que están establecidas para evitar el aumento de contagios y hospitalizaciones por el Covid-19.

En entrevista minutos después de haber encabezado un acto en el antimonumento ubicado en la costera de los 43 estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala hace seis años, la presidenta, dijo que lamentablemente muchos no han entendido que es una obligación compartida el enfrentar la pandemia del Covid-19. Estado Herida de Ayotzinapa seguirá abierta hasta conocer la verdad: Héctor Astudillo

"Yo he estado pidiendo en lo personal a los prestadores de servicios turísticos que nos ayuden a ayudarles, porque yo entiendo la desesperación que tienen, pero si ellos no ayudan, nos van a obligar a cerrar todo, y como le vamos hacer porque el gobierno, no tiene la capacidad económica para enfrentar nuevamente una situación como la que se vivió cuando estábamos en color rojo", expresó.

La presidenta, hizo un exhortó a la población y a los empresarios para que ayuden y que entiendan que no hay la capacidad material para darle a cada individuo un policía para que lo eduque y le diga que se debe de poner el cubrebocas porque esto sirve para evitar más contagios de Covid-19.

Recalcó que ante el índice de contagios y hospitalizaciones que hay nuevamente en la ciudad, hay riesgo de cierre de negocios y esto provocará afectaciones económicas.

Román Ocampo, expresó que los operativos de vigilancia por parte de Protección Civil, Guardia Nacional, Reglamentos y Espectáculos están de manera permanente, pero los empresarios y ciudadanos deben de actuar con consideración para cuidar sus vidas.

Por otro lado al referirse al caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace seis años en la ciudad de Iguala, la primera edil de la ciudad, manifestó que la justicia llegará a Guerrero y a los hogares de las familias estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

Dijo que su gobierno, respalda todo el proceso de las investigaciones que el gobierno federal del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, está realizando para resolver este caso de violencia.

Agregó que el gobierno federal, ya anunció que en muy poco tiempo, se concretarán acciones, y esto es una muestra de que la transformación de la justicia en nuestro país, está en marcha.