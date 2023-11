Acapulco, han registrado tres homicidios tras el paso de Otis

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, afirmó que en Acapulco se han registrado tres homicidios dolosos luego del paso del huracán Otis, mismos que fueron atendidos dentro de los procesos que marca la ley por la mesa de coordinación.

Señaló que la Secretaría de Seguridad Pública a su cargo, trabaja con una reacción de fuerza de 500 a 600 elementos policiales, lo que representa una reducción de personal del 50 por ciento, en comparación a los poco más de mil que se tienen por cada uno de los tres turnos al día hasta antes del paso del fenómeno meteorológico.

"Si hemos tenido homicidios, hemos registrado tres homicidios en distintos puntos de la ciudad en estas más de dos semanas de afectaciones por el huracán, la mesa de coordinación sigue trabajando, ya se restableció el servicio del 911, sin embargo, el C-5 del gobierno del Estado fue devastado no existe más, y en dependencias de seguridad no hay servicio de energía eléctrica, lo que complica la situación porque no se pueden revisar cámaras", expresó el jefe policíaco.

La mesa de coordinación sigue trabajando, ya se restableció el servicio del 911. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Señaló que las cámaras de vigilancia que hay en la ciudad y que no se cayeron, pero no existe energía para verlas, esto –dijo— complica porque se trabaja con plantas provisionales que se gestionaron ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Añadió que, en el tema de la seguridad y el orden en la ciudad, el gobierno federal ha ayudado mucho con la presencia de miles de efectivos de la Marina, el Ejército y Guardia Nacional, así como de policía estatal que también se ha sumado a las acciones junto con la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.

Agregó que se está en constante coordinación ante todas las eventualidades que se tienen en la ciudad en estos momentos, ante los daños que dejó el huracán Otis.