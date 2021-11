Acapulco, en bancarrota tras primer gobierno de la 4T

El primer gobierno de la llamada Cuarta Transformación que encabezó la ex alcaldesa Adela Román Ocampo del 2018 a septiembre del 2021, dejó en el olvido la esperanza de un verdadero cambio que más de 800 mil acapulqueños esperaban para este destino de playa que por más de un año ha sido severamente golpeado por una pandemia que acabó con la economía del puerto.

Adela Román Ocampo, actualmente magistrada desde el día primero de octubre un día después de haber terminado su mandato como presidenta del municipio más importante de Guerrero, dejó al ayuntamiento en una total quiebra financiera, sin recursos para cubrir pasivos, así como salarios para más de ocho mil 500 empleados.

La deuda del ayuntamiento luego de haber concluido la administración de la hoy magistrada Adela Román Ocampo, de acuerdo al actual síndico administrativo Miguel Ángel Jaimes Ramos, es superior a los mil 80 millones de pesos dicha cantidad, representa pasivos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por servicio de energía eléctrica en la CAPAMA por más de 750 millones de pesos, además de 11 millones de pesos por cuotas al SUSPEG también generados en la Comisión de Agua Potable.

También por incumplimiento de pago de impuesto ISR al Servicio Administración Tributaria (SAT), además de más de 56 millones de pesos por concepto de cuotas obrero patronal al ISSSPEG que dejó a Román Ocampo en el ayuntamiento.

Aunado a esto, la ex alcaldesa y primera presidenta de Acapulco por el Partido de Morena que tiene los principios de no robar, no mentir y no traicionar, también dejó adeudos por más de dos millones de pesos a empresarios piperos que fueron contratados para distribuir el vital líquido en colonias, una deuda a la empresa recolectora de basura lo que provocó que en septiembre el puerto no tuviera por más de dos semanas el servicio de recolección de desechos sólidos, situación que generó que autoridades del Sector Salud del estado emitiera una alerta sanitaria.

Además de estas deudas por servicios contratados que dejó Adela Román Ocampo, quien al principio de su gobierno acusara a su sucesor el perredista Evodio Velázquez Aguirre, de haber saqueado junto con sus secuaces al municipio y a la CAPAMA, también heredó a la nueva administración encabezada por Abelina López Rodríguez, más de 100 nuevas bases, algunas de estas fueron entregadas aun cuando la ley y los estatutos del SUSPEG lo prohíbe a some ex funcionarios de su gabinete.

Actualmente la nómina del ayuntamiento de Acapulco tiene a más de ocho mil 500 trabajadores, lo que representa un gasto económico de 63 millones de pesos cada quincena y al mes 126 millones de pesos, de los cuales 90 millones de éstos van a los salarios de los empleados con base y el resto se dividen entre supernumerarios y de lista de raya, además de 140 mil pesos que cada uno de los 20 regidores y los dos síndicos del Cabildo reciben al mes como gestoría social.

Román Ocampo pagó 100 millones de pesos por obra inexistente. / Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Otro de los rubros donde las autoridades actuales del gobierno encabezado por la alcaldesa Abelina López Rodríguez, han detectado presuntas irregularidades generadas por la pasada administración también del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es en la obra pública donde de 307 acciones iniciadas en el ejercicio fiscal 2021, sólo 27 fueron concluidas, mientras que el resto están en proceso con un 10 a un 20 por ciento de avance, todas están siendo revisadas como parte del proceso de entrega recepción como lo marca la ley.

En este mismo tema, también se detectó un mal uso de 100 millones de pesos que la pasada administración que de Adela Román Ocampo pagó a cinco empresas constructoras que tienen el contrato de la construcción de la llamada Riviera la Sabana, obra que debió haber sido concluida según la actual Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luz María Meraza Radilla, el pasado mes de diciembre del 2020.

La ex presidenta aseguró que su gobierno, hizo más de mil 500 obras entre estas pavimentación de calles, drenajes, de alumbrado público entre otras más, sin embargo en el último años de su administración dejó más de 200 obras concluidas de un total de 317 que iniciaron.

Adela Román Ocampo también dejó la administración sin la cantidad proporcional que se requiere para el pago de los aguinaldos de fin de año, donde se requieren de 300 millones de pesos según la misma alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien ha declarado que recurrirá a las instancias fiscalizadoras para presentar las denuncias correspondientes para denunciar penalmente a la ex alcaldesa para que sea investigada debido a las múltiples irregularidades que han sido detectadas en los procesos de entrega recepción.

Acapulco ha sido gobernado por el Partido Revolucionario institucional (PRI), por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por Movimiento Ciudadano y por el Partido Regeneración Nacional (Morena), Instituto político que ha nivel nacional a calificado a los gobiernos pasados como neoliberales.