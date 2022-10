Acapulco carece de cuerpos y equipos de rescate

El puerto de Acapulco no solo está a merced del impacto de los fenómenos naturales, tampoco cuenta con equipos de rescate o cuerpos capacitados para brindar auxilio a la población de registrarse un huracán de categoría 4, similar al "Paulina".

El ex titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Melquiades Olmedo Montes, recordó que un 9 de octubre de 1997, tomó por sorpresa un fenómeno hidrometeorológico al puerto de Acapulco, que desnudo las precarias condiciones en que operan los cuerpos de rescate y rescate .

La fuerza de la naturaleza destrozó la ciudad, dejó un saldo fatídico de más de 400 muertos, según las cifras oficiales del gobierno, aunque se afirma que el número de víctimas fue mayor y que algunos cuerpos nunca se encontraron.

Local Guerrero, sin Fonden y a merced de huracanes

Sin embargo, aseguró que no se aprendió la lección, nunca invirtieron en adquirir equipos de última generación para auxiliar a la población de registrar otro impacto de la fuerza de la naturaleza ni se ha capacitado al personal de Protección Civil.

Olmedo Montes lamentó que a pesar de la devastación que produjo el huracán "Paulina", se toleró la invasión de las zonas que se identificó de alto riesgo e inundables, en donde, de acuerdo al censo que levantaron las mismas autoridades, habitan cinco mil familias .

El huracán Paulina dejó prácticamente destruido al puerto de Acapulco. /Foto: El Sol de Acapulco.

Indicó que pese a que se tiene identificado el problema, los tres órdenes de gobierno se han limitado a encabezar ceremonias para recordar la tragedia de hace 25 años, pero sin invertir en nuevo equipo que permita a los rescatistas salvar vidas.

El personal de Protección Civil carece de herramientas para auxiliar a la población, por ejemplo, no dispone de una unidad canina para buscar personas entre los escombros o de una brigada de "topos", porque todo se hace por mera intuición o al clásico valor mexicano .

Confío que los funcionarios no sólo se tomen la foto para recordar una tragedia que devastó al puerto de Acapulco, si no también que se aumentaron los simulacros y que se capacite a los rescatistas, "porque la naturaleza no tiene palabra y podría golpear en cualquier momento a la ciudad".